Украина – третий поставщик агропромышленной продукции в ЕС
Источник:Еврокомиссия
За 9 месяцев 2023 Украина заняла третье место среди поставщиков агропромышленной продукции в Европейский Союз. Об этом стало известно из отчета Европейской комиссии.
Как отмечается в сообщении Еврокомиссии, общий торговый баланс ЕС в период с января по сентябрь 2023 года достиг 51 млрд евро, что на 8,5 млрд евро больше, чем в тот же период 2022 года.
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Как следствие, Евросоюз увеличил импорт сельскохозяйственной продукции из Украины на 11%. В основном это произошло за счет импорта зерна.
Какой уровень импорта из Украины
Наибольший скачок импорта был зафиксирован в период и с января по июнь этого года. А уже с июня импорт оставался ниже уровня 2022 года, а в сентябре почти вернулся к уровню 2021 года.Любопытно! В общей сложности в тройку лидеров импортеров ЕС за 8 месяцев 2023 года входят Бразилия, Великобритания и Украина. А в десятку вошли США, Китай, Турция, Индонезия, Аргентина, Республика Свизерленд и Кот-д'Ивуар.
В то же время Украина находится на 14-м месте среди стран, получающих сельскохозяйственную продукцию из Европейского Союза
За период с января по сентябрь текущего года объем импорта продукции из ЕС достиг 2,5 миллиарда евро, что на 19% превышает показатели аналогичного периода в прошлом году.
Ограничения по украинскому зерну
После начала российской военной агрессии и блокирования Россией черноморских портов Украины, ЕС учредил "коридоры солидарности" на границах с Украиной.
Они были созданы для вывоза украинского сельскохозяйственного экспорта на европейский и мировой рынок по суше. Однако:
- в мае 2023 года Еврокомиссия запретила импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Словакию и Румынию;
- 5 июня действие запрета было продолжено до 15 сентября 2023;
- 15 сентября Еврокомиссия объявила, что Евросоюз не будет продолжать временные ограничения по украинскому зерну;
- после этого Польша и Венгрия, ввели односторонний запрет на аграрный импорт из Украины, хотя транзитные перевозки продукции через пограничные страны продолжались;
- ныне на пропускных пунктах Польши продолжается блокировка грузовых перевозок из Украины по инициативе польских перевозчиков.