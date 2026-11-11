Второй счет за газ: какую сумму придется заплатить
Ежемесячная сумма за распределение природного газа остается неизменной в течение всего года. Однако подход к начислениям часто вызывает вопросы у потребителей.
Как рассчитывается сумма за распределение газа
Для расчета ежемесячной платы берут общий объем потребленного вами газа за предыдущий "газовый год", который длится с 1 октября по 30 сентября, о чем пишут в "Газмережи".
Эту цифру делят на 12 равных частей и умножают на действующий тариф филиала, который устанавливает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Например, объем топлива, использованный с 1 октября 2025 года по 30 сентября 2026 года, станет основой для ваших счетов на весь 2027 год.
Если бы стоимость поставки зависела от фактического потребления каждого месяца, украинцы с газовым отоплением получали бы большие счета зимой. Именно в отопительный сезон резко возрастают расходы на газ.
Обратите внимание! Равные ежемесячные платежи позволяют семьям оплачивать годовую стоимость услуги постепенно, избегая чрезмерной финансовой нагрузки на кошелек в самые холодные месяцы.
Даже если человек временно не проживает в доме или потребляет минимум, платить за поддержание инфраструктуры все равно придется. Для таких бытовых потребителей государство предусмотрело минимальную годовую заказанную мощность, которая зависит от имеющихся приборов.
- Если есть только газовая плита для приготовления пищи, минимум составляет 39 кубометров в год;
- при наличии также газовой колонки для нагрева воды – 126 кубометров;
- а для домов с газовым отоплением – 314 кубометров.
Если фактическое потребление за год оказалось меньше этих показателей, оператор ГРМ все равно применит минимальный объем. Например, для квартиры, в которой есть только плита, 39 кубометров разделят на 12 месяцев, что даст 3,25 кубометра. При условном тарифе в 2 гривны с НДС ежемесячная плата составит всего 6,50 гривны.
Напомним, что украинцы продолжают получать основной счет за потребленное топливо, цены на которое недавно обновились. С 1 ноября 2026 года некоторые поставщики резко повысили стоимость месячных коммерческих предложений. Однако для 98% украинских семей, обслуживаемых ГК "Нафтогаз Украины", базовый годовой тариф на газ ость остается неизменной и составляет 7,96 гривны за куб.