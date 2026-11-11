Второй счет за газ: какую сумму придется заплатить

Ежемесячная сумма за распределение природного газа остается неизменной в течение всего года. Однако подход к начислениям часто вызывает вопросы у потребителей.

Как рассчитывается сумма за распределение газа

Для расчета ежемесячной платы берут общий объем потребленного вами газа за предыдущий "газовый год", который длится с 1 октября по 30 сентября, о чем пишут в "Газмережи".

Эту цифру делят на 12 равных частей и умножают на действующий тариф филиала, который устанавливает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Например, объем топлива, использованный с 1 октября 2025 года по 30 сентября 2026 года, станет основой для ваших счетов на весь 2027 год.

Если бы стоимость поставки зависела от фактического потребления каждого месяца, украинцы с газовым отоплением получали бы большие счета зимой. Именно в отопительный сезон резко возрастают расходы на газ.

Обратите внимание! Равные ежемесячные платежи позволяют семьям оплачивать годовую стоимость услуги постепенно, избегая чрезмерной финансовой нагрузки на кошелек в самые холодные месяцы.

Даже если человек временно не проживает в доме или потребляет минимум, платить за поддержание инфраструктуры все равно придется. Для таких бытовых потребителей государство предусмотрело минимальную годовую заказанную мощность, которая зависит от имеющихся приборов.

Если есть только газовая плита для приготовления пищи, минимум составляет 39 кубометров в год;

при наличии также газовой колонки для нагрева воды – 126 кубометров;

а для домов с газовым отоплением – 314 кубометров.

Если фактическое потребление за год оказалось меньше этих показателей, оператор ГРМ все равно применит минимальный объем. Например, для квартиры, в которой есть только плита, 39 кубометров разделят на 12 месяцев, что даст 3,25 кубометра. При условном тарифе в 2 гривны с НДС ежемесячная плата составит всего 6,50 гривны.

Напомним, что украинцы продолжают получать основной счет за потребленное топливо, цены на которое недавно обновились. С 1 ноября 2026 года некоторые поставщики резко повысили стоимость месячных коммерческих предложений. Однако для 98% украинских семей, обслуживаемых ГК "Нафтогаз Украины", базовый годовой тариф на газ ость остается неизменной и составляет 7,96 гривны за куб.