За доставку газа можно не платить ежемесячно: кому доступна такая возможность

Ежемесячные счета за коммунальные услуги по-прежнему отнимают львиную долю доходов украинцев почтенного возраста. Однако существуют вполне легальные механизмы, позволяющие навсегда исключить одну из самых неприятных статей расходов в счете.

Почему газовики требуют деньги за доставку газа

На самом деле действующее законодательство не предусматривает отдельной бесплатной льготы за доставку "голубого топлива" исключительно на основании наличия пенсионного удостоверения.

Как объясняют в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), плата за распределение начисляется не за сожженные кубометры, а за сам факт подключения вашего дома к сети.

То есть фактически потребители финансируют содержание инфраструктуры: труб, аварийных служб и технического обслуживания. Именно поэтому, даже если вы временно не живете дома и у вас нулевые показания счетчика, счета за доставку будут по-прежнему приходить ежемесячно.

Как легально остановить начисление долгов за распределение

Единственный законный способ навсегда остановить появление новых долгов за распределение – это официально отключить трубу. Для этого потребителю необходимо расторгнуть действующий договор с местным оператором газораспределительной сети, пройти официальную процедуру и обеспечить физическое отключение дома от системы.

Только после этого газовики теряют право выставлять вам счета.

Кто из пожилых людей имеет право на стопроцентную скидку

Несмотря на жесткие правила доставки, государство оставляет возможность для полной оплаты самого газа и других услуг. Отдельные категории украинцев могут получить 100% скидку на оплату "голубого топлива". Эта льгота доступна людям, которые ранее работали медиками, педагогами или работниками культуры в сельской местности и сейчас имеют невысокий уровень дохода.

Кроме того, в приложении "Дия" напоминают о возможности оформления классической жилищной субсидии. Однако, чтобы не лишиться выплат этой зимой, пенсионерам необходимо документально подтвердить отсутствие задолженности перед компанией "Нафтогаз", сгенерировав соответствующую справку в личном кабинете.

Что еще зафиксировано в отношении финансовых льгот, гарантированных государством

Помимо газовых вопросов, государство гарантирует пенсионерам ряд других финансовых льгот. Например, плановая поверка газовых счетчиков является абсолютно бесплатной – все расходы на демонтаж и транспортировку берет на себя оператор.

Также пенсионеры по возрасту освобождаются от уплаты земельного налога, если их участок не превышает установленных лимитов, в частности до 2 гектаров для крестьянского хозяйства.