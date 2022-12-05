Россия остановила поток газа по газопроводу Ямал-Европа

В понедельник утром потоки газа на восток из-за трубопровода Ямал-Европа в Польшу из Германии упали до нуля. Российские поставки в Европу через Украину выросли.

По данным оператора трубопровода, затраты на выходе в точке измерения Mallnow на границе с Германией составляли ноль между 06:00 и 07:00 по сравнению с 1,3 миллиона киловатт за предыдущий час.

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Российская газодобывающая компания "Газпром" заявила, что в понедельник поставит 42,4 миллиона кубометров природного газа в Европу через Украину.

Номинации или запросы на российский газ в Словакию из Украины через пограничный пункт Вельке Капушаны составили 41,3 миллиона кубометров, что чуть больше по сравнению с 41 миллионом кубометров предыдущего дня, свидетельствуют данные украинской транспортной системы.

Потоки газа по газопроводу "Северный поток-1", проходящему через Балтийское море в Германию из России, остались на нулевом уровне. Трубопровод был закрыт 31 августа на три дня технического обслуживания, но оно не восстановилось, причем Москва обвинила в ситуации санкции Запада и технические проблемы.

Напомним, ранее "Газпром" заявил об уменьшении объемов транзита газа через Украину в Молдову, обвинив украинскую сторону в удержании топлива. Однако впоследствии в "Газпроме" заявили , что передумали. До этого Россия атаковала украинскую газодобывающую инфраструктуру.