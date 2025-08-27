Угрозы от Словакии: действительно ли Украина может потерять поставки дизеля
- Венгрия и Словакия заявили, что удары Украины по нефтеперекачивающей станции в Тамбовской области угрожают их энергетической безопасности.
- Сергей Каюн отметил, что доля венгерских и словацких НПЗ в поставках дизеля в Украину составляет лишь 10%, и в случае потери рынка, это больше повредит Словакии.
Украинцы нанесли удар по нефтеперекачивающей станции в Тамбовской области 18 августа. Этот удар вызвал остановку нефтепровода "Дружба".
Почему Словакия угрожает Украине?
Венгрия и Словакия заявили, что такие действия угрожают энергетической безопасности их стран, передает 24 Канал.
Венгерский министр Петером Сийярто и министр Словакии Юрай Бланар подписали письмо, в котором говорится, что за последние годы Евросоюз и в частности его государства-члены оказали Украине поддержку на сотни миллиардов евро. Поэтому эти действия Украины считают абсолютно безответственными, ведь они серьезно угрожают энергетической безопасности Венгрии и Словакии.
Юрай Бланар сделал еще одно предупреждение. Он отметил, что из-за ударов Украина может остаться без дизельного топлива.
Но директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Каюн же заявил, что доля венгерских и словацких НПЗ (когда речь идет о поставках дизеля в Украину) составляет только 10%. Речь идет о 2 заводах, которые принадлежат корпорации MOL. Один из них находится в Словакии, а другой – в Венгрии.
Каюн считает, что в этой ситуации следует бояться именно Словакии, потому что это означает, что Братислава потеряет своего потребителя. Кроме того, если Украина все же уйдет, то может и не вернуться совсем.
Заметьте! Директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова, эксперт по энергетическим вопросам Владимир Омельченко считает, что Украина наоборот помогает странам избавиться от зависимости от российских энергоносителей через удары по нефтяной отрасли.
Что известно о ситуации с дизелем?
- Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что из-за ударов Украины по нефтепроводу "Дружба" есть риск потери поставок дизеля с НПЗ Slovnaft.
- Бланар сказал, что Киев может потерять этот источник топлива, которое обеспечивает около 10% потребностей Украины.