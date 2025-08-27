Українці завдали удар по нафтоперекачувальній станції в Тамбовській області 18 серпня. Цей удар спричинив зупинку нафтопроводу "Дружба".

Чому Словаччина погрожує Україні?

Угорщина та Словаччина заявили, що такі дії загрожують енергетичній безпеці їхніх країн, передає 24 Канал.

Угорський міністр Петером Сіярто та міністр Словаччини Юрай Бланар підписали лист, у якому йдеться, що за останні роки Євросоюз та зокрема його держави-члени надали Україні підтримку на сотні мільярдів євро. Тому ці дії України вважають абсолютно безвідповідальними, адже вони серйозно загрожують енергетичній безпеці Угорщини та Словаччини.

Юрай Бланар зробив ще одне попередження. Він зазначив, що через удари Україна може залишитися без дизельного пального.

Але директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Каюн же заявив, що частка угорських та словацьких НПЗ (коли йдеться про постачання дизелю до України) становить тільки 10%. Мова йде про 2 заводи, які належать корпорації MOL. Один з них знаходиться у Словаччині, а інший – в Угорщині.

Каюн вважає, що у цій ситуації слід боятися саме Словаччині, бо це означає, що Братислава втратить свого споживача. Крім того, якщо України все ж піде, то може й не повернутися зовсім.

Зауважте! Директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова, експерт з енергетичних питань Володимир Омельченко вважає, що Україна навпаки допомагає країнам позбутися залежності від російських енергоносіїв через удари по нафтовій галузі.

Що відомо про ситуацію з дизелем?