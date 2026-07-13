Азербайджан готовится заменить Россию: поставки газа в ЕС выросли на 65%

После начала полномасштабной войны России против Украины Европейский Союз существенно увеличил закупки азербайджанского газа. По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, поставки в ЕС уже выросли на 65%, а Баку готов наращивать добычу и в дальнейшем.

Европа резко увеличила закупки азербайджанского газа

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Азербайджан стал одним из ключевых поставщиков природного газа для Европейского Союза. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время IV Глобального медиафорума в Шуше, сообщает "Укринформ".

По словам Алиева, после 2022 года спрос на азербайджанский газ в Европе резко вырос, а Европейская комиссия обратилась к Баку с просьбой максимально быстро увеличить добычу.

"Поставки газа в Европейский Союз выросли на 65%, и они будут продолжать расти", – заявил президент Азербайджана.

Баку планирует наращивать производство за счет запуска нового месторождения ACG Deep Gas, увеличения добычи на действующих месторождениях и развития возобновляемой энергетики. По замыслу властей, новые солнечные и ветровые электростанции позволят высвободить дополнительные объемы природного газа для экспорта в Европу.

Что мешает Азербайджану еще больше увеличить экспорт

Главной проблемой Алиев назвал недостаточную пропускную способность существующих газопроводов. По его словам, для дальнейшего роста поставок необходимо расширять транспортную инфраструктуру, однако финансирование таких проектов затрудняется из-за "зеленого курса" ЕС.

"Европейские банки неохотно финансируют проекты, связанные с ископаемым топливом", – отметил Алиев.

Президент Азербайджана также подчеркнул, что стране нужны долгосрочные контракты с европейскими покупателями. Без гарантий стабильного спроса Баку не готов вкладывать миллиардные инвестиции в новые месторождения и расширение газотранспортной системы.

Помимо европейского направления, Азербайджан работает над диверсификацией экспорта энергоресурсов. По словам Алиева, страна уже начала поставки газа в Сирию и рассматривает возможность выхода через сирийскую территорию на рынки других государств Ближнего Востока.

Рост поставок азербайджанского газа демонстрирует, насколько быстро Европа переориентирует энергетические потоки после сокращения зависимости от России. Если Баку получит финансирование для расширения инфраструктуры и заключит долгосрочные контракты, Азербайджан может стать одним из главных альтернативных источников газа для ЕС в ближайшие годы.