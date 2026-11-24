Европейский газовый рынок продолжает перестраиваться после полномасштабного вторжения России в Украину. Крупнейшая экономика Европы сделала важный шаг к обеспечению своей энергетической независимости, хороня надежды России вернуть свои позиции.

Какой контракт заключила Германия

Норвежский энергетический гигант Equinor подписал масштабное соглашение с немецкой газовой компанией VNG на поставку природного газа сроком на 18 лет, пишет Reuters.

По данным Equinor, это соглашение стало самым длительным контрактом на продажу норвежского газа с 1986 года.

Это знаковое соглашение с VNG демонстрирует, что в Европе сохраняется спрос на долгосрочные поставки газа,

– заявил генеральный директор Equinor Андерс Опедал.

Поставки по новому контракту начнутся 1 января и продлятся до конца 2044 года. Газ будет поступать в немецкую рыночную зону Trading Hub Europe.

Ежегодно Германия будет получать 15,3 тераватт-часа газа, то есть примерно 1,4 миллиарда кубометров.

Цены по новому контракту будут привязаны к текущим рыночным условиям. Остальные коммерческие детали стороны решили не разглашать.

Как Норвегия завоевала рынок Германии

Норвегия уже завоевала позицию крупнейшего поставщика газа в Германию. В 2025 году на ее долю приходилось 44% газового импорта страны.

Норвежский трубопроводный газ и в дальнейшем будет играть важную роль в обеспечении надежного энергоснабжения Германии и Европы,

– отметил генеральный директор VNG Ульф Гайтмюллер.

Сама компания VNG базируется в Лейпциге и преимущественно принадлежит энергетическому концерну EnBW. В 2025 году она закупила 409 тераватт-часов газа, став одним из крупнейших импортеров "голубого топлива" в Германии. Кроме того, компания управляет газопроводами и хранилищами.

В то же время новый контракт с VNG – не единственное долгосрочное соглашение Equinor с немецкими компаниями. В августе норвежский производитель подписал с Uniper 15-летнее соглашение на поставку 30 тераватт-часов газа ежегодно.

Обратите внимание! Еще несколько лет назад Россия была одним из главных поставщиков газа в Германию. Однако после полномасштабного вторжения в Украину Берлин начал срочно искать способы избавиться от зависимости от Москвы. Именно Норвегия стала спасительным кругом для крупнейшей экономики ЕС.

Напомним, недавно в Германии вновь заговорили о возвращении российского газа. По данным исследования Немецко-российской торговой палаты, 65% опрошенных компаний выступают за немедленное возобновление поставок из России, еще 31% поддерживают такую возможность после завершения войны. В то же время правительство канцлера Фридриха Мерца категорически против такого сценария.