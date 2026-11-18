Почему Путин заговорил об унижении Европы

Выступая на саммите в китайском Шэньчжэне, Путин попытался убедить инвесторов, что отказ от нефти и газа из России якобы разрушает экономику ЕС, пишет Reuters.

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По его словам, дешевые и стабильные энергоресурсы из России десятилетиями поддерживали процветание Европы. Теперь же Евросоюз якобы теряет промышленный потенциал и конкурентоспособность.

Среди причин он назвал:

бюджетные дефициты;

высокий государственный долг;

и инфляцию.

Все это тяжелым бременем ложится на европейский бизнес и граждан, уровень жизни которых неуклонно снижается – причем унизительным образом– цинично заявил глава Кремля.

Однако прогнозы Еврокомиссии свидетельствуют об обратном. Ожидается, что в 2026 году экономика еврозоны вырастет на 1,2%. В то время как российский ВВП, сдавленный санкциями, покажет всего 0,6%.

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Важно! ЕС постепенно отказывается от российских энергоносителей после того, как Москва начала войну против Украины в 2022 году. Полностью прекратить импорт российского сжиженного природного газа планируется к концу 2026 года, а трубопроводного – к 30 сентября 2027 года.

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Кто в Европе потакает российским интересам

В то же время часть европейского бизнеса хочет возвращения российского газа. Недавний опрос Немецко-российской торговой палаты показал, что 65% из 750 компаний, которые до сих пор работают с Россией, хотят немедленного возобновления поставок энергоносителей.

Еще 31% хотели бы возобновить такие поставки после окончания войны.

Дополнительные объемы трубопроводного газа могли бы существенно облегчить ситуацию, особенно для энергоемкой промышленности Германии– отметил эксперт организации Томас Байер.

Вместе с тем правительство канцлера Германии Фридриха Мерца выступает категорически против возврата к энергетической зависимости от Москвы.

Обратите внимание! Лоббисты даже подсчитали, что возобновление поставок газа по газопроводу "Северный поток" могло бы сэкономить Германии 9,5 миллиарда евро в год.

Напомним, в течение последних месяцев представители России и США, в частности зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и путинский эмиссар по вопросам инвестиций Кирилл Дмитриев, вели кулуарные переговоры о возобновлении работы трубопроводов "Северный поток", которые ранее могли перекачивать до 110 миллиардов кубометров газа в год, и " возобновление поставок российского газа " в Европу.