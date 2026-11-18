Путін розкритикував Європу за відмову від російського газу / Фото: GettyImages
Російський диктатор Володимир Путін знову розкритикував ЄС за відмову від російських енергоносіїв. Водночас у найбільшій економіці Європи все гучніше лунають голоси про повернення до дешевих ресурсів агресора.
Чому Путін заговорив про приниження Європи
Виступаючи на саміті в китайському Шеньчжені, Путін спробував переконати інвесторів, що відмова від нафти й газу з Росії нібито знищує економіку ЄС, пише Reuters.
За його словами, дешеві та стабільні енергоресурси з Росії десятиліттями підтримували процвітання Європи. Тепер же Євросоюз нібито втрачає промисловий потенціал і конкурентоспроможність.
Серед причин він назвав:
- бюджетні дефіцити;
- високий державний борг;
- та інфляцію.
Усе це важким тягарем лягає на європейський бізнес і громадян, рівень життя яких неухильно знижується – причому в принизливий спосіб
Однак прогнози Єврокомісії свідчать про інше. Очікується, що у 2026 році економіка єврозони зросте на 1,2%. Тоді як російський ВВП, затиснутий санкціями, покаже усього 0,6%.
Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на
Важливо! ЄС поступово відмовляється від російських енергоносіїв після того, як Москва розпочала війну проти України у 2022 році. Повністю припинити імпорт російського скрапленого природного газу планує до кінця 2026 року, а трубопровідного – до 30 вересня 2027 року.
Хто в Європі підігрує російським інтересам
Водночас частина європейського бізнесу хоче повернення російського газу. Нещодавнє опитування Німецько-російської торговельної палати показало, що 65% із 750 компаній, які досі працюють з Росією, хочуть негайного відновлення постачань енергоносіїв.
Ще 31% хотіли б повернутися до таких постачань після завершення війни.
Додаткові обсяги трубопровідного газу могли б суттєво полегшити ситуацію, особливо для енергоємної промисловості Німеччини
Разом з тим уряд канцлера Німеччини Фрідріха Мерца виступає категорично проти повернення до енергетичної залежності від Москви.
Зауважте! Лобісти навіть порахували, що відновлення постачання газу через трубопровід "Північний потік" могло б заощаджувати Німеччині 9,5 мільярда євро на рік.
Нагадаємо, протягом останніх місяців представники Росії та США, зокрема зять Дональда Трампа Джаред Кушнер та путінський емісар з питань інвестицій Кирило Дмитрієв, вели кулуарні переговори про реанімацію трубопроводів "Північний потік", які раніше могли перекачувати до 110 мільярдів кубометрів газу на рік, і повернення російського газу до Європи.
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