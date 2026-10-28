Купувати російські енергоресурси – дуже т*па ідея, – прем’єр Нідерландів Єттен

Про це Роб Єттен заявив 28 жовтня під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

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Що прем'єр Нідерландів сказав про російські енергоресурси?

За словами Єттена, Росія не досягає своїх цілей у війні проти України, а її економіка слабшає під впливом міжнародних санкцій.

На цьому тлі нідерландський прем'єр розкритикував ідею відновлення закупівель російських енергоресурсів.

Купувати російські енергоресурси – дуже т*па ідея– підкреслив прем'єр-міністр Нідерландів.

За його словами, російська економіка невпинно слабшає через дію запроваджених санкцій, тому будь-які сподівання ворога на відновлення дохідних потоків від Європи є абсолютно марними.

Єттен заявив, що європейські лідери не зацікавлені у відновленні закупівель російського газу найближчими роками.

Якщо Москва не припинить війну проти України, партнери продовжать посилювати економічний тиск.

Жоден європейський лідер не хоче закуповувати російський газ у найближчі роки. Якщо РФ не зупинить війну – ми будемо бити санкціями по їхніх кишенях– заявив Роб Єттен.

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Партнери налаштовані й надалі посилювати фінансовий та економічний тиск, щоб позбавити Росію ресурсів для продовження бойових дій проти України.

Нагадаємо, 28 жовтня Володимир Зеленський прибув до Нідерландів для переговорів із прем'єр-міністром Робом Єттеном. Серед головних тем візиту – посилення української ППО, оборонна та економічна співпраця, а також подальша підтримка України.