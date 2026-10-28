Покупать российские энергоресурсы – очень т*пая идея, – премьер-министр Нидерландов Йеттен

Об этом Роб Йеттен заявил 28 октября во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Что премьер Нидерландов сказал о российских энергоресурсах?

По словам Йеттена, Россия не достигает своих целей в войне против Украины, а ее экономика ослабевает под влиянием международных санкций.

На этом фоне нидерландский премьер раскритиковал идею возобновления закупок российских энергоресурсов.

Покупать российские энергоресурсы – очень т*пая идея– подчеркнул премьер-министр Нидерландов.

По его словам, российская экономика неуклонно ослабевает из-за действия введенных санкций, поэтому любые надежды врага на возобновление доходных потоков из Европы абсолютно тщетны.

Йеттен заявил, что европейские лидеры не заинтересованы в возобновлении закупок российского газа в ближайшие годы.

Если Москва не прекратит войну против Украины, партнеры продолжат усиливать экономическое давление.

Ни один европейский лидер не хочет закупать российский газ в ближайшие годы. Если РФ не остановит войну – мы будем бить санкциями по их карманам– заявил Роб Йеттен.

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Партнеры намерены и в дальнейшем усиливать финансовое и экономическое давление, чтобы лишить Россию ресурсов для продолжения боевых действий против Украины.

Напомним, 28 октября Владимир Зеленский прибыл в Нидерланды для переговоров с премьер-министром Робом Йеттеном. Среди главных тем визита – укрепление украинской ПВО, оборонное и экономическое сотрудничество, а также дальнейшая поддержка Украины.