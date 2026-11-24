Який контракт уклала Німеччина

Норвезький енергетичний гігант Equinor підписав масштабну угоду із німецькою газовою компанією VNG на постачання природного газу терміном на 18 років, пише Reuters.

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За даними Equinor, угода стала найдовшим контрактом на продаж норвезького газу з 1986 року.

Ця знакова угода з VNG демонструє, що в Європі зберігається попит на довгострокові постачання газу– заявив генеральний директор Equinor Андерс Опедал.

Постачання за новим контрактом розпочнеться 1 січня та триватиме до кінця 2044 року. Газ надходитиме до німецької ринкової зони Trading Hub Europe.

Щороку Німеччина отримуватиме 15,3 терават-години газу, тобто приблизно 1,4 мільярда кубометрів.

Ціни за новим контрактом будуть прив'язані до поточних ринкових умов. Інші комерційні деталі сторони вирішили не розголошувати.

Як Норвегія завоювала ринок Німеччини

Норвегія вже завоювала місце найбільшого постачальника газу до Німеччини. У 2025 році на неї припадало 44% газового імпорту країни.

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Норвезький трубопровідний газ і надалі відіграватиме важливу роль у забезпеченні надійного енергопостачання Німеччини та Європи– зазначив генеральний директор VNG Ульф Гайтмюллер.

Сама компанія VNG базується в Лейпцигу та переважно належить енергетичному концерну EnBW. У 2025 році вона закупила 409 терават-годин газу, ставши одним із найбільших імпортерів блакитного палива в Німеччині. Також компанія управляє газопроводами та сховищами.

Водночас новий контракт із VNG – не єдина довгострокова домовленість Equinor із німецькими компаніями. У серпні норвезький виробник підписав із Uniper 15-річну угоду на постачання 30 терават-годин газу щороку.

Зауважте! Ще кілька років тому Росія була одним із головних постачальників газу до Німеччини. Однак після повномасштабного вторгнення в Україну Берлін почав екстрено шукати способи позбутися залежності від Москви. Саме Норвегія стала рятівним колом для найбільшої економіки ЄС.

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Нагадаємо, нещодавно у Німеччині знову заговорили про повернення російського газу. За даними дослідження Німецько-російської торговельної палати, 65% опитаних компаній виступають за негайне відновлення постачань із Росії, ще 31% підтримують таку можливість після завершення війни. Водночас уряд канцлера Фрідріха Мерца категорично проти такого сценарію.