Какие убытки понесла Россия из-за западных санкций

Санкции против России, с одной стороны, помогают ограничить экономический потенциал страны. С другой стороны, эти ограничения не всегда демонстрируют эффективность, особенно в вопросах торговли сырьем.

Сколько Россия потеряла от санкций

Уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк рассказал, сколько средств потеряла Россия из-за ограничений, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "РБК-Украина".

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Владислав Власюк Уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Фактически они попрощались с 300 миллиардами долларов суверенных активов. Плюс, 200 миллиардами долларов, которые Россия не заработала на экспорте энергоносителей. Газпром стал убыточным. Неплохие цифры, но россияне и сейчас зарабатывают до 20 миллиардов долларов в месяц только на экспорте сырой нефти. Это много.

Что касается газа, то доходы уменьшились, а капитализация "Газпрома" снизилась, компания перешла в убытки.

Фонд национального благосостояния фактически исчерпан. Ставка Центробанка сейчас составляет 21% – это результат попытки стабилизировать экономику.

Что усиливает эффект от санкций

По словам Владислава Власюка, проблема в том, что Россия вливает значительные средства в оборонный комплекс, но не обеспечивает достаточно финансирования для других секторов.

Есть макроэкономические показатели, которые утешают больше, но есть и такие, которые вызывают беспокойство.

Заметьте! На следующий год в бюджете России заложено 140-160 миллиардов долларов на военные нужды, а еще столько же скрыто под другими статьями для тех же целей.