Пенсионеры могут потерять свои выплаты уже в мае: кто рискует остаться без средств
- Украинские пенсионеры могут потерять выплаты могут потерять выплаты, если не сообщат Пенсионный фонд об изменениях в жизни в течение 10 дней.
- К изменениям, о которых нужно сообщать, относятся изменения паспорта, фамилии, контактных данных, банковских реквизитов, места работы, а также открытие или закрытие предпринимательской деятельности.
Украинские пенсионеры могут потерять свои денежные выплаты. Это возможно, если человек нарушит правила и не сообщит Пенсионный фонд Украины о важных изменениях в своей жизни.
Кто может потерять пенсии?
На это лицо имеет всего 10 дней, о чем отметили в ПФУ Волынской области.
Для того, чтобы выплаты начислялись правильно, нужно в течение 10 дней сообщать Пенсионный фонд о любых изменениях:
- паспорта или фамилии;
- контактных данных;
- банковских реквизитов;
- места работы или открытия или наоборот – прекращения – предпринимательской деятельности.
Сделать это можно разными способами. Человек может выбрать удобный для себя:
- через электронный кабинет лично в отделении любого сервисного центра ПФУ;
- по почте, отправив все необходимые документы заказным письмом;
- через работодателя (если изменения касаются именно изменений в работе).
Если не сообщить об изменениях вовремя – может возникнуть переплата, которую придется вернуть,
– говорится в тексте.
В частности, в Пенсионном фонде Черкасской области объяснили все нюансы. Дело в том, что информация о фамилии и идентификационного кода нужно фонда для корректного заполнения документов.
Почему же необходимы данные по адресу проживания? Согласно информации, электронное пенсионное дело человека должно храниться по месту жительства пенсионера.
Относительно информации о трудоустройстве и увольнении с работы, закрытии ФЛП и т.д. – от этого зависит размер пенсионной выплаты.
Важно! Чрезмерно начисленные средства придется возвращать или добровольно, или путем взыскания Пенсионным фондом, или даже в судебном порядке.
Что еще следует знать пенсионерам в Украине?
Иногда украинцам выгодно докупить страховой стаж. Например, если человеку не хватает "совсем немного" для выхода на пенсию.
Эксперт отмечает: перед покупкой стоит просчитать целесообразность такой траты. В частности важно взвесить все обстоятельства.
В то же время упрощенная формула исчисления пенсии – это стаж, который умножен на зарплату. Но всегда нужно знать индивидуальный коэффициент зарплаты человека и среднюю зарплату по стране за три предыдущих года.