Пенсионеры могут потерять свои выплаты уже в мае: кто рискует остаться без средств

Украинские пенсионеры могут потерять свои денежные выплаты. Это возможно, если человек нарушит правила и не сообщит Пенсионный фонд Украины о важных изменениях в своей жизни.

Кто может потерять пенсии?

На это лицо имеет всего 10 дней, о чем отметили в ПФУ Волынской области.

Для того, чтобы выплаты начислялись правильно, нужно в течение 10 дней сообщать Пенсионный фонд о любых изменениях:

паспорта или фамилии;

контактных данных;

банковских реквизитов;

места работы или открытия или наоборот – прекращения – предпринимательской деятельности.

Сделать это можно разными способами. Человек может выбрать удобный для себя:

через электронный кабинет лично в отделении любого сервисного центра ПФУ; по почте, отправив все необходимые документы заказным письмом; через работодателя (если изменения касаются именно изменений в работе).

Если не сообщить об изменениях вовремя – может возникнуть переплата, которую придется вернуть,

– говорится в тексте.

В частности, в Пенсионном фонде Черкасской области объяснили все нюансы. Дело в том, что информация о фамилии и идентификационного кода нужно фонда для корректного заполнения документов.

Почему же необходимы данные по адресу проживания? Согласно информации, электронное пенсионное дело человека должно храниться по месту жительства пенсионера.

Относительно информации о трудоустройстве и увольнении с работы, закрытии ФЛП и т.д. – от этого зависит размер пенсионной выплаты.

Важно! Чрезмерно начисленные средства придется возвращать или добровольно, или путем взыскания Пенсионным фондом, или даже в судебном порядке.

Что еще следует знать пенсионерам в Украине?

Иногда украинцам выгодно докупить страховой стаж. Например, если человеку не хватает "совсем немного" для выхода на пенсию.

Эксперт отмечает: перед покупкой стоит просчитать целесообразность такой траты. В частности важно взвесить все обстоятельства.

В то же время упрощенная формула исчисления пенсии – это стаж, который умножен на зарплату. Но всегда нужно знать индивидуальный коэффициент зарплаты человека и среднюю зарплату по стране за три предыдущих года.