Предупреждение от Пенсионного фонда: что делать, если потеряна пенсионная карта

По данным, 80% пенсионеров в Украине получают пенсии через банки, преимущественно через "Приватбанк" и "Ощадбанк". В связи с этим, важно знать, что делать в случае потери банковской карты.

Что делать при потере пенсионной карты

Первым шагом в случае потери карты является ее блокировка. Пенсионеру нужно позвонить на "горячую линию" банка, где обслуживается получатель пенсии. Соответственно, надо сообщить о потере карты.

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Заблокировать карту можно также через мобильный банкинг, интернет-банкинг или непосредственно в отделении банка.

Итак, средства останутся защищенными, а карта будет заблокирована и недоступна для использования другими лицами. В случае, если пенсионер меняет свой банковский счет или банк, он должен сообщить об этом орган Пенсионного фонда Украины.

Для выпуска новой банковской карты для получения пенсии необходимо заказать новую карту, обратившись в ближайшее отделение вашего банка. Как правило, новая банковская карта "привязывается" к текущему банковскому счету пенсионера, и в таком случае сообщать орган Пенсионного фонда о потере карты не нужно,

– сообщили в ПФУ.

Согласно данным, 55,9% пенсионеров доверяют свои средства "ПриватБанку", 34,1% получают пенсию через "Ощадбанк", а 3,8% – через "Райффайзен Банк Аваль". Еще 6,2% пенсионеров выбрали для получения выплат другие отечественные банки.