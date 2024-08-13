Предупреждение от Пенсионного фонда: что делать, если потеряна пенсионная карта
Источник:ПФУ
По данным, 80% пенсионеров в Украине получают пенсии через банки, преимущественно через "Приватбанк" и "Ощадбанк". В связи с этим, важно знать, что делать в случае потери банковской карты.
Что делать при потере пенсионной карты
Первым шагом в случае потери карты является ее блокировка. Пенсионеру нужно позвонить на "горячую линию" банка, где обслуживается получатель пенсии. Соответственно, надо сообщить о потере карты.
Читайте также: Какие документы нужно подать для назначения пенсии по возрастуОбратите внимание! Заблокировать карту можно также через мобильный банкинг, интернет-банкинг или непосредственно в отделении банка.
Итак, средства останутся защищенными, а карта будет заблокирована и недоступна для использования другими лицами. В случае, если пенсионер меняет свой банковский счет или банк, он должен сообщить об этом орган Пенсионного фонда Украины.
Для выпуска новой банковской карты для получения пенсии необходимо заказать новую карту, обратившись в ближайшее отделение вашего банка. Как правило, новая банковская карта "привязывается" к текущему банковскому счету пенсионера, и в таком случае сообщать орган Пенсионного фонда о потере карты не нужно,
– сообщили в ПФУ.