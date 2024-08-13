Що робити при втраті пенсійної картки

Першим кроком у випадку втрати картки є її блокування. Пенсіонеру потрібно зателефонувати на "гарячу лінію" банку, де обслуговується отримувач пенсії. Відповідно, треба повідомити про втрату картки.

Читайте також: Які документи потрібно подати для призначення пенсії за віком

Зауважте! Заблокувати карту можна також через мобільний банкінг, інтернет-банкінг або безпосередньо у відділенні банку.

Отже, кошти залишаться захищеними, а картка буде заблокована та недоступна для використання іншими особами. У випадку, якщо пенсіонер змінює свій банківський рахунок або банк, він має повідомити про це орган Пенсійного фонду України.

Для випуску нової банківської картки для отримання пенсії необхідно замовити нову картку, звернувшись до найближчого відділення вашого банку. Як правило, нова банківська карта "прив’язується" до поточного банківського рахунку пенсіонера, і в такому разі повідомляти орган Пенсійного фонду про втрату картки не потрібно,

– повідомили у ПФУ.

Цікаво! Згідно з даними, 55,9% пенсіонерів довіряють свої кошти "ПриватБанку", 34,1% отримують пенсію через "Ощадбанк", а 3,8% – через "Райффайзен Банк Аваль". Ще 6,2% пенсіонерів обрали для отримання виплат інші вітчизняні банки.