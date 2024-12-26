Потеря субсидии: отменят ли помощь, если человек выедет за границу

Субсидию у украинцев могут забрать из-за выезда за границу. В частности если один из членов домохозяйства выехал за границу более чем на 60 дней.

Можно ли потерять субсидию из-за выезда за границу

Тогда не учитывают при расчете субсидии, передает 24 канал со ссылкой на Пенсионный фонд.

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Это означает, что если доходы этого лица не будут учтены, то социальные нормы на жилье и коммунальные услуги для этого лица не применяются.

То есть если человек подал заявку на субсидию, не сообщив о выезде члена домохозяйства, и субсидия была исчислена с учетом этого лица, то выплата прекращается. Кроме того, излишне выплаченные средства придется вернуть.

Поэтому украинцы должны сообщить Пенсионный фонд о пребывании члена домохозяйства за границей в течение 30 дней после его или ее выезда.

В случае, если вы не сообщили своевременно о выезде члена домохозяйства, то субсидия прекращается.

Обратите внимание! Жилищную субсидию домохозяйству могут назначить по новому обращению с начала отопительного или неотопительного сезона.