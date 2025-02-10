Кто из украинцев может потерять субсидию весной 2025 года

По состоянию на сейчас немало украинцев могут оформить субсидию. Она поможет им в уплате коммунальных платежей.

Кто может получить субсидию

Однако существуют условия, при которых семью могут лишить этой помощи, пишет 24 канал со ссылкой на Минсоцполитики.

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Сейчас жилищная субсидия предоставляется тем домохозяйствам, в которых расходы на коммунальные услуги превышают установленный для них обязательный платеж.

Он определяется индивидуально для каждой семьи по формуле, в которой главным показателем является уровень доходов. В частности субсидия покрывает часть расходов на такие услуги:

отопление;

электроснабжение;

снабжение горячей водой;

вывоз бытовых отходов;

газоснабжение и его распределение;

содержание многоквартирного дома;

централизованное водоснабжение и водоотвод.

Кого могут лишить субсидии весной 2025 года

Однако каждый месяц ОСМД и управляющие компании передают информацию о задолженности граждан в области коммунальных услуг в органы соцзащиты.

Поэтому могут потерять субсидию при следующих условиях:

задолженность за коммуналку превысила 680 гривен; долг остается неоплаченным минимум три месяца.

Кроме долгов, существует еще несколько факторов, которые могут повлиять на прекращение субсидии: