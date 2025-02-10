Кто из украинцев может потерять субсидию весной 2025 года
По состоянию на сейчас немало украинцев могут оформить субсидию. Она поможет им в уплате коммунальных платежей.
Кто может получить субсидию
Однако существуют условия, при которых семью могут лишить этой помощи, пишет 24 канал со ссылкой на Минсоцполитики.
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Сейчас жилищная субсидия предоставляется тем домохозяйствам, в которых расходы на коммунальные услуги превышают установленный для них обязательный платеж.
Он определяется индивидуально для каждой семьи по формуле, в которой главным показателем является уровень доходов. В частности субсидия покрывает часть расходов на такие услуги:
- отопление;
- электроснабжение;
- снабжение горячей водой;
- вывоз бытовых отходов;
- газоснабжение и его распределение;
- содержание многоквартирного дома;
- централизованное водоснабжение и водоотвод.
Кого могут лишить субсидии весной 2025 года
Однако каждый месяц ОСМД и управляющие компании передают информацию о задолженности граждан в области коммунальных услуг в органы соцзащиты.
Поэтому могут потерять субсидию при следующих условиях:
- задолженность за коммуналку превысила 680 гривен;
- долг остается неоплаченным минимум три месяца.
Кроме долгов, существует еще несколько факторов, которые могут повлиять на прекращение субсидии:
- смерть основного заявителя, на которого была оформлена помощь;
- выявление в ходе проверки, что реальные доходы семьи выше задекларированных;
- изменение места жительства получателем, поскольку субсидия закреплена за конкретным адресом;
- кем-либо из членов домохозяйства была осуществлена крупная покупка на сумму более 100 тысяч гривен.