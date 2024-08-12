За что некоторым потребителям газа придется заплатить дополнительную 1 000 гривен

"Нафтогаз" предупредил потребителей газа о необходимости дополнительных расходов около 1000 гривен. Перед началом отопительного сезона нужно проверить газовое оборудование в жилых помещениях.

Как проверить газовое оборудование

Особенно это касается владельцев индивидуальных газовых котлов, которые должны самостоятельно обратиться к оператору газораспределительных сетей и заказать соответствующую услугу.

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Проверка индивидуальных газовых котлов и другого оборудования перед отопительным сезоном является необходимой для обеспечения их исправности.

Оплата за эту услугу осуществляется потребителями, и стоить она будет около 1000 гривен.

Регулярное обслуживание помогает предотвратить нежелательные ситуации и гарантирует, что ваш дом будет оставаться теплым в холодное время года. Сюда также входит проверка газовых колонок и других газовых приборов.

Что нужно знать о ремонте газового оборудования

Не стоит ремонтировать газовый котел самостоятельно. Лучше обратиться к квалифицированному мастеру. Если в вашей модели нет функции диагностики, заранее проведите проверку оборудования и устраните неисправности до наступления холодов.

Самостоятельно вы можете:

Проверить герметичность газовой трубы с помощью мыльного раствора.

Проверить тягу в дымоходе, используя зажженную спичку.

Проверить вентиляционные каналы, поднеся кусок бумаги к вентиляции.

Это поможет предотвратить опасность и обеспечить бесперебойную работу котла.