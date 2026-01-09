От продуктов до транспорта: как в Украине выросли цены за последний месяц

В декабре 2025 года в Украине выросли цены. Уровень инфляции на потребительском рынке по сравнению с ноябрем составил 0,2%, тогда как с декабрем 2024 года – 8,0%.

Как выросли потребительские цены в декабре?

Базовая инфляция в декабре прошлого года достигла отметки 0,1% по сравнению с ноябрем. А вот до декабря 2024 года она не отличалась от инфляции потребительских цен и составляла 8%, передает 24 Канал со ссылкой на Госстат.

В целом в декабре цены на продукты питания и безалкогольные напитки на потребительском рынке, по данным ведомства, не изменились.

Но наблюдался рост стоимости отдельных продуктов. На 5,6 – 0,7% подскочили цены на такие товары:

яйца;

продукты переработки зерновых;

рыбу и продукты из рыбы;

хлеб;

подсолнечное масло;

сало;

овощи;

говядину;

молоко.

Вместе с тем подешевела в конце прошлого года как мясная, так и молочная продукция. На 4,1 – 0,2% уменьшились ценники:

на фрукты;

сахар;

мясо птицы;

свинину;

рис;

кисломолочную продукцию;

безалкогольные напитки;

и масло.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,0%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,9%,

– объяснили в Госстате.

Специалисты подсчитали, что одежда и обувь в декабре подешевели на 3,9%:

обувь – на 4,4%;

одежда – на 3,6%.

Однако выросли цены на транспорт – на 0,7%. Это в основном связывают с подорожанием проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 1,3% и повышение стоимости топлива и масел на 1,1%.

Заметьте! Цены на связь в декабре 2025 года против ноября выросли всего на 0,1%, но по сравнению с декабрем 2024 года – на целых 12%.

Что известно об инфляции в Украине?

По данным НБУ, в декабре 2024 года инфляция составила 12% в годовом измерении. И уже в январе 2025 года ускорилась до 12,9%.

Впрочем, как сообщил регулятор, инфляция начала снижаться в июне и продолжилась до конца 2025 года. Это не означало снижения цен, но они росли медленнее, чем раньше.

Именно такого развития событий НБУ и ожидал, когда публиковал предыдущие прогнозы. По последним данным в октябре инфляция замедлилась до 10,9%, одновременно в мае составила почти 16%,

– сообщили в НБУ.

Стоит знать! Регулятор прогнозировал, что в конце 2025 года инфляция опустится ниже 10%, 2026 года будет ниже 7%, и дальше будет стремиться к цели НБУ – 5%.

Как менялась инфляция в Украине?