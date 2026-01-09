Укр Рус
9 января, 16:25
От продуктов до транспорта: как в Украине выросли цены за последний месяц

Ирина Гайдук
  • В декабре 2025 года в Украине зафиксировано инфляцию на потребительском рынке в 0,2% по сравнению с ноябрем и на 8,0% по сравнению с декабрем 2024 года.
  • Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в целом не изменились, однако некоторые продукты подорожали на 5,6 – 0,7%, а другие подешевели на 4,1 – 0,2%.

В декабре 2025 года в Украине выросли цены. Уровень инфляции на потребительском рынке по сравнению с ноябрем составил 0,2%, тогда как с декабрем 2024 года – 8,0%.

Как выросли потребительские цены в декабре?

Базовая инфляция в декабре прошлого года достигла отметки 0,1% по сравнению с ноябрем. А вот до декабря 2024 года она не отличалась от инфляции потребительских цен и составляла 8%, передает 24 Канал со ссылкой на Госстат.

В целом в декабре цены на продукты питания и безалкогольные напитки на потребительском рынке, по данным ведомства, не изменились.

Но наблюдался рост стоимости отдельных продуктов. На 5,6 – 0,7% подскочили цены на такие товары:

  • яйца;
  • продукты переработки зерновых;
  • рыбу и продукты из рыбы;
  • хлеб;
  • подсолнечное масло;
  • сало;
  • овощи;
  • говядину;
  • молоко.

Вместе с тем подешевела в конце прошлого года как мясная, так и молочная продукция. На 4,1 – 0,2% уменьшились ценники:

  • на фрукты;
  • сахар;
  • мясо птицы;
  • свинину;
  • рис;
  • кисломолочную продукцию;
  • безалкогольные напитки;
  • и масло.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,0%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,9%, 
– объяснили в Госстате.

Специалисты подсчитали, что одежда и обувь в декабре подешевели на 3,9%:

  • обувь – на 4,4%;
  • одежда – на 3,6%.

Однако выросли цены на транспорт – на 0,7%. Это в основном связывают с подорожанием проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 1,3% и повышение стоимости топлива и масел на 1,1%.

Заметьте! Цены на связь в декабре 2025 года против ноября выросли всего на 0,1%, но по сравнению с декабрем 2024 года – на целых 12%.

Что известно об инфляции в Украине?

По данным НБУ, в декабре 2024 года инфляция составила 12% в годовом измерении. И уже в январе 2025 года ускорилась до 12,9%.

Впрочем, как сообщил регулятор, инфляция начала снижаться в июне и продолжилась до конца 2025 года. Это не означало снижения цен, но они росли медленнее, чем раньше.

Именно такого развития событий НБУ и ожидал, когда публиковал предыдущие прогнозы. По последним данным в октябре инфляция замедлилась до 10,9%, одновременно в мае составила почти 16%,
– сообщили в НБУ.

Стоит знать! Регулятор прогнозировал, что в конце 2025 года инфляция опустится ниже 10%, 2026 года будет ниже 7%, и дальше будет стремиться к цели НБУ – 5%.

Как менялась инфляция в Украине?

  • В 1993 году, когда с момента провозглашения независимости Украины прошло всего два года, страна пережила беспрецедентный ценовой шок. Уровень гиперинфляции достиг 10 155% – это считается абсолютным рекордом в истории государства. Параллельно с этим экономика претерпела глубокий спад: ВВП сократился на 14,2%.

  • Ключевым фактором такого обвала стало отсутствие системных экономических реформ и стабильной денежно-кредитной политики. Ситуацию удалось постепенно взять под контроль после проведения денежной реформы в 1996 году, когда в обращение ввели национальную валюту – гривну.

  • После этого инфляционные процессы начали стремительно угасать: в 1996 году инфляция снизилась до около 40%, а уже в 1997-м – до 10%. Впоследствии экономика продемонстрировала еще более разительные изменения - в 2002 году в Украине зафиксировали дефляцию на уровне -0,6%, что означало снижение цен и рост покупательной способности гривны.