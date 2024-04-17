В Украине выросло потребление электроэнергии: в каком состоянии энергосистема
Источник:НЭК "Укрэнерго"
Из-за похолодания увеличилось потребление электроэнергии почти на 7%, что усложняет состояние энергосистемы. Об этом сообщили в в "Укрэнерго".
Почему возросло потребление электроэнергии
Из-за похолодания и облачной погоды потребление электроэнергии начало стремительно расти. Однако после ряда ракетных ударов по энергетике Украины в "Укрэнерго" нет возможности дополнительно включить 3-4 блока на тепловых энергостанциях, которые необходимы для покрытия потребности.
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Сегодня утром его уровень на 6,5% больше аналогичного показателя вчера. Для того, чтобы покрыть такой рост, нужно дополнительно включить 3-4 блока на тепловых электростанциях. Но сейчас такой возможности нет – тепловые электростанции являются одной из основных целей ракетных ударов россиян,
– говорится в сообщении.
Более того, уже вчера, 16 апреля, в энергосистеме имелся дефицит. Для поддержания баланса, "Укрэнерго" привлекал аварийную помощь от операторов энергосистем Польши, Словакии и Румынии. Общий объем аварийной помощи – 400 Мегаватт-час.Обратите внимание! Диспетчерский центр "Укрэнерго" призывает ограничить пользование мощными энергоемкими приборами с 19:00 до 22:00.
Что известно о состоянии энергосистемы
Также в "Укрэнерго" сообщили о том, что:
- На тепловых электростанциях продолжаются аварийно-восстановительные работы после массированной ракетной атаки 11 апреля. Атомные электростанции продолжают свою плановую ремонтную кампанию.
- Обесточены 423 населенных пункта.
- Из-за боевых действий есть обесточивание в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Черниговской областях.
- Из-за технологических нарушений есть обесточивание: в Сумской, Черниговской областях.