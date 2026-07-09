Украинцы едят гораздо меньше картофеля, чем считалось: новое исследование удивило цифрами

Новое исследование показало, что украинцы потребляют почти вдвое меньше картофеля, чем считалось ранее. В то же время этот овощ остается одним из важнейших продуктов в рационе большинства населения.

Сколько картофеля на самом деле потребляют украинцы

Среднегодовое потребление свежего картофеля в Украине составляет около 68 килограммов на человека, и это почти вдвое меньше, чем ранее распространенные оценки на уровне 120–140 килограммов. К таким выводам пришли специалисты по результатам совместного исследования Центра исследований продовольствия и землепользования KSE и Украинской ассоциации производителей картофеля.

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Несмотря на пересмотр статистики, картофель остается одним из самых распространенных продуктов питания в стране. Его покупают или выращивают для собственного потребления 97,4% украинских домохозяйств, что охватывает почти 98% населения. В среднем один украинец потребляет около 5,7 килограмма картофеля в месяц.

Исследование также выявило существенные различия в зависимости от места проживания. Больше всего картофеля потребляют жители сел – около 7,7 килограмма на человека ежемесячно. В городах этот показатель составляет 4,7 килограмма, а самым низким он является в Киеве – 4,1 килограмма.

В то же время картофель остается важной культурой для собственного выращивания. В целом его для личных нужд выращивают около 12,4 миллиона украинцев. Самый высокий уровень самообеспеченности зафиксирован в центральных областях, где картофель выращивают 49% домохозяйств, а также на западе страны – 40%.

Каковы цены на картофель в супермаркетах Украины

На данный момент картофель в крупнейших торговых сетях Украины продается по следующим ценам:

АТБ – от 29,89 гривны за килограмм;

– от 29,89 гривны за килограмм; "Сильпо" – от 31,90 гривны за килограмм, молодой картофель – от 39,90 гривны за килограмм;

– от 31,90 гривны за килограмм, молодой картофель – от 39,90 гривны за килограмм; Varus – от 29,90 гривны за килограмм;

– от 29,90 гривны за килограмм; Auchan – от 30,50 гривны за килограмм;

– от 30,50 гривны за килограмм; METRO – от 28,90 гривны за килограмм в зависимости от сорта и страны происхождения.

Молодой картофель традиционно стоит дороже прошлогоднего из-за сезонных особенностей, однако по мере увеличения предложения нового урожая цены постепенно снижаются.

Интересно! Новое исследование показывает, что реальное потребление картофеля в Украине ниже, чем считалось ранее, хотя этот овощ по-прежнему остается основным продуктом для большинства семей. В то же время с увеличением предложения нового урожая на рынке можно ожидать дальнейшей стабилизации и постепенного снижения розничных цен.

Ранее мы сообщали, что в Украине картофель нового урожая продолжает дешеветь из-за резкого увеличения предложения. Фермеры уже массово приступили к уборочной кампании, что существенно повлияло на цены.