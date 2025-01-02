Оформление пенсий: кому из украинцев могут начислить двойной стаж в 2025 году

Некоторые украинцы могут получать стаж в двойном размере. Так работники определенных профессий могут раньше выходить на пенсию.

Кому начислят двойной стаж в 2025 году

Это касается работы в сложных, опасных или экстремальных условиях, передает 24 канал со ссылкой на Пенсионный фонд Запорожской области.

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Стаж в двойном размере означает, что за каждый отработанный год на определенных должностях в общий страховой стаж засчитываются два года

- объяснили в ПФУ.

Его могут получить при следующих обстоятельствах:

работы в особо вредных условиях труда, связанных с воздействием высоких уровней шума, вибрации, токсичных веществ или радиации;

подземных работ - на шахтах, рудниках, метрополитенах, на строительстве или обслуживании подземных коммуникаций;

работы в экстремальных климатических условиях – на Крайнем Севере, в высокогорьях или других территориях с неблагоприятным климатом;

отдельных видов военной службы: в условиях боевых действий, антитеррористических операций или на других особо опасных заданиях;

медперсонала, который задействован в медицинской учреждениях с высоким уровнем риска (инфекционные больницы, психиатрические учреждения и т.д.);

работы на флоте, которая связана с долговременными рейсами;

работа в зоне чрезвычайной ситуации (на ликвидации последствий аварий, катастроф или стихийных бедствий).

В частности для того, чтобы выйти на пенсию раньше, человек должен предоставить Пенсионному фонду документальные подтверждения такой деятельности:

трудовую книжку с соответствующими записями; справки от работодателя; выдержки из нормативных актов.

Обратите внимание! Последние нужны, если условия работы менялись и т.д.