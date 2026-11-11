Пенсионеры рискуют понести лишние расходы: кто оплачивает поверку газового счетчика

В последнее время украинцы почтенного возраста стали находить в своих почтовых ящиках неожиданные квитанции за обслуживание приборов учета. Такое требование сильно обеспокоило потребителей, ведь правила финансирования этой процедуры имеют свои скрытые нюансы.

Что произошло и кого касаются новые счета

На самом деле за плановую поверку бытовых газовых счетчиков потребители не платят, ведь все расходы берет на себя оператор газораспределительной системы. Это правило распространяется на всех бытовых потребителей, поэтому отдельной льготы для людей пенсионного возраста не предусмотрено.

Оператор ГРМ также обязан обеспечить демонтаж, транспортировку и установку счетчика после проверки, о чем напоминает Госпродпотребслужба.

Справочно! Само по себе уведомление о необходимости поверки вовсе не означает, что пенсионеру нужно доставать кошелек. Оператор газораспределительной системы просто выполняет свою обязанность и своевременно организует периодическую проверку приборов учета.

В то же время потребитель может получить реальный счет, если речь идет не о плановой процедуре, а о дополнительных работах или ремонте.

В каких случаях за поверку придется заплатить

Платной может стать внеочередная поверка, инициированная самим потребителем, если мастера не найдут никаких неисправностей. Отдельно проводится экспертиза счетчика, если возникают подозрения о вмешательстве в работу прибора или его умышленном повреждении.

В случае подтверждения таких нарушений для владельца жилья наступит ряд серьезных финансовых последствий, поэтому автоматически оплачивать любые квитанции не стоит, лучше сначала выяснить основание начисления.

Как часто специалисты должны проверять приборы учета

Межповерочный интервал напрямую зависит от класса точности вашего прибора. Для бытовых газовых счетчиков класса точности 1,0 этот срок составляет два года, а для класса 1,5 проверку проводят раз в восемь лет.

Потребитель, со своей стороны, должен лишь обеспечить беспрепятственный доступ специалистов к счетчику для проведения необходимых работ.

Что еще ожидает потребителей коммунальных услуг

Напомним, что система контроля за коммунальными услугами в Украине постоянно обновляется. Как уже сообщалось ранее, с 28 ноября 2026 года личный кабинет на сайте my.gas.ua перестанет принимать данные от потребителей, а основным каналом связи станет новое мобильное приложение "Куб".

Кроме того, стоит помнить, что действующее законодательство не предусматривает отдельной льготы для пенсионеров на доставку газа, поэтому единственный законный способ не платить за распределение – это официально отключить газ и расторгнуть договор с оператором.