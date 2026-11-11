Пенсіонери ризикують отримати зайві витрати: хто оплачує повірку газового лічильника

Що сталося та кого стосуються нові платіжки

Насправді за планову повірку побутових газових лічильників споживачі не платять, адже всі витрати бере на себе оператор газорозподільної системи. Це правило поширюється на всіх побутових споживачів, тому окремої пільги для людей пенсійного віку не передбачено.

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Оператор ГРМ також зобов'язаний забезпечити демонтаж, транспортування та встановлення лічильника після перевірки, про що нагадує Держпродспоживслужба.

Довідково! Саме повідомлення про необхідність повірки зовсім не означає, що пенсіонеру потрібно діставати гаманець. Оператор газорозподільної системи просто виконує свій обов'язок і своєчасно організовує періодичну перевірку приладів обліку.

Водночас споживач може отримати реальний рахунок, якщо йдеться не про планову процедуру, а про додаткові роботи чи ремонт.

У яких випадках за повірку доведеться заплатити

Платною може стати позачергова повірка, яку ініціював сам споживач, якщо майстри не знайдуть жодних несправностей. Окремо проводиться експертиза лічильника, якщо виникають підозри щодо втручання в роботу приладу або його навмисного пошкодження.

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У разі підтвердження таких порушень для власника житла настануть серйозні фінансові наслідки, тому автоматично оплачувати будь-які квитанції не варто, краще спочатку з'ясувати підставу нарахування.

Як часто фахівці мають перевіряти прилади обліку

Міжповірочний інтервал безпосередньо залежить від класу точності вашого приладу. Для побутових газових лічильників класу точності 1,0 цей термін становить два роки, а для класу 1,5 перевірку проводять раз на вісім років.

Споживач зі свого боку повинен лише забезпечити безперешкодний доступ фахівців до лічильника для проведення необхідних робіт.

Які ще зміни чекають на споживачів комунальних послуг

Нагадаємо, що система контролю за комунальними послугами в Україні постійно оновлюється. Як вже повідомлялося раніше, з 28 листопада 2026 року особистий кабінет на сайті my.gas.ua припинить приймати дані від споживачів, а основним каналом зв'язку стане новий мобільний застосунок "Куб".

Крім того, варто пам'ятати, що чинне законодавство не передбачає окремої пільги для пенсіонерів на доставку газу, тому єдиний законний спосіб не платити за розподіл – це офіційно відрізати трубу та розірвати договір з оператором.