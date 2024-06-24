Из-за этого вы платите за воду больше: что украинцы должны сделать немедленно

Украинцы должны ежемесячно передавать показания счетчика, для оплаты коммунальных. Иногда эти данные могут быть некорректны и завышены, по определенным причинам.

Почему стоимость услуги неправильная

Одной из причин завышенных платежек на воду является неисправность счетчика. Устройство просто неправильно определяет показатели.

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Чтобы не было таких ситуаций, должна происходить регулярная поверка счетчика. Согласно нынешнему законодательству, эту процедуру необходимо осуществлять минимум раз в 4 года.

Как проходит поверка

Речь идет как о счетчике для холодной, так и горячей воды.

Поверку счетчика может осуществлять только профильный специалист, с помощью специального оборудования. Демонтаж устройства, при этом, не требуется. Оплачивает процедуру абонент, поскольку в нынешние тарифы не входит стоимость обслуживания счетчиков.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг выполнила перерасчет стоимости тарифов и изъяла из них расходы, связанные с обслуживанием и поверкой общедомовых и индивидуальных средств учета,

– говорится в сообщении водоканала.

Если счетчик признан нерабочим, абоненту сначала начисляется средний платеж, учитывая предыдущие показатели. Впоследствии, высчитывается значение с учетом норм потребления, которые определены в Украине.

Абонент должен платить не только за проведение поверки, а и за возможный ремонт.