Надо срочно это сделать: украинцев предупредили о счетчиках
Источник:Центр коммунального сервиса
Украинцы должны своевременно актуализировать данные своих счетчиков. Это будет влиять на суммы, указанные в их платежках.
Актуализация счетчиков
Каждые 4 года украинцы должны проверять квартирные счетчики. Это нужно, чтобы получать правильные начисления.
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Такую проверку осуществляют специалисты, которых должен вызвать и оплатить абонент. После проверки данные следует актуализировать.
Как актуализировать данные
После проверки счетчики следует опломбировать и поставить на абонентский учет.
Человек получит свидетельство о поверке, если она прошла удачно. Однако, если есть неисправности, специалист должен сформировать справку для замены счетчика.
В конце поставщика услуг необходимо предоставить фото или скан следующих документов:
- свидетельство, которое удостоверяет проверку;
- фото счетчика (на момент обращения);
- протокол поверки (в некоторых случаях с актом демонтажа, опломбирование и распломбирование).