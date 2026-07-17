Украинцев ждут новые расходы: придется проверять важную технику

Украинцы должны следить за своими счетчиками. Речь идет о проверке точности и исправности этих приборов. То есть о поверке.

Что известно о поверке счетчиков воды

Ее проведение должно осуществляться один раз в 4 года, почему это указано в сообщении Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Отмечается, что поверку счетчиков, находящихся в эксплуатации, могут осуществлять только уполномоченные организации. В этот список входят научные метрологические центры с признанными калибровочными и измерительными возможностями, а также метрологические центры и поверочные лаборатории, уполномоченные на проведение соответствующих работ.

Периодическая поверка, а также обслуживание и ремонт (в частности, демонтаж, транспортировка и монтаж) квартирных узлов учета воды осуществляются за счет собственников. Исключения возможны, если иное не предусмотрено договором.

Если счетчик воды пригоден к эксплуатации, это подтверждается поверочным клеймом. Также может быть выдано свидетельство о поверке установленной формы.

Но в случае, если прибор не соответствует требованиям, оформляется справка о непригодности.

Таким образом, соблюдение сроков и обращение в уполномоченные организации поможет украинцам избежать лишних проблем. В частности, финансовых.

Что еще стоит знать о счетчиках

Украинцы могут получить штраф из-за счетчика электроэнергии. Административный штраф составляет от 1 700 гривен.

В то же времягазовый счетчик тоже нужно проверять. Но это делается несколько реже.