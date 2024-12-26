"Фактор Трампа": повлияет ли он на гривневые депозиты в январе

В течение первой недели 2025 года ситуация в сегменте депозитов будет оставаться более-менее постоянной. Однако в течение января можно ожидать постепенное снижение интереса граждан к ультракоротким вкладам

Что будет с депозитами в гривне

Банкир Дмитрий Замотаев в комментарии 24 Каналу отметил, что популярность ультракоротких депозитов уменьшится, ведь их доходность уже не будет покрывать инфляцию.

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Какие факторы, по мнению Замотаева, повлияют на развитие депозитов в январе:

При сохранении 13,5% учетной ставки и 16% ставки по депсертификатам, вряд ли будут какие-то ощутимые сдвиги в доходности гривневых вкладов.

Военные и энергетические обстоятельства вместе могут давить на настроения граждан.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Ситуация на валютном рынке будет весьма спокойной, а курсовые колебания будут похожими на декабрьские, то есть официальный курс доллара может быть в пределах 41,8 – 42,2 гривны. А на наличном рынке курсы будут соразмерными.

Общая экономическая ситуация в стране (уровень инфляции).

Неизвестность политики президента США в отношении Украины (в частности речь идет о военно-технической и финансовой поддержке).

Это важный иррациональный фактор, возможное влияние которого следует рассматривать только в комплексе с вышеперечисленными факторами. И вполне возможно, что этот фактор будет влиять на рынок не один месяц,

– отмечает Замотаев.

Напомним! Инаугурация Трампа должна состояться 20 января 2025 года.