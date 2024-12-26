"Фактор Трампа": повлияет ли он на гривневые депозиты в январе
В течение первой недели 2025 года ситуация в сегменте депозитов будет оставаться более-менее постоянной. Однако в течение января можно ожидать постепенное снижение интереса граждан к ультракоротким вкладам
Что будет с депозитами в гривне
Банкир Дмитрий Замотаев в комментарии 24 Каналу отметил, что популярность ультракоротких депозитов уменьшится, ведь их доходность уже не будет покрывать инфляцию.
Читайте также Пенсии украинцев в декабре существенно сократились: сколько выплатил Пенсионный фонд
Какие факторы, по мнению Замотаева, повлияют на развитие депозитов в январе:
- При сохранении 13,5% учетной ставки и 16% ставки по депсертификатам, вряд ли будут какие-то ощутимые сдвиги в доходности гривневых вкладов.
- Военные и энергетические обстоятельства вместе могут давить на настроения граждан.
Ситуация на валютном рынке будет весьма спокойной, а курсовые колебания будут похожими на декабрьские, то есть официальный курс доллара может быть в пределах 41,8 – 42,2 гривны. А на наличном рынке курсы будут соразмерными.
- Общая экономическая ситуация в стране (уровень инфляции).
- Неизвестность политики президента США в отношении Украины (в частности речь идет о военно-технической и финансовой поддержке).
Это важный иррациональный фактор, возможное влияние которого следует рассматривать только в комплексе с вышеперечисленными факторами. И вполне возможно, что этот фактор будет влиять на рынок не один месяц,
– отмечает Замотаев.
Напомним! Инаугурация Трампа должна состояться 20 января 2025 года.