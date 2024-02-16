Курс доллара: влияют ли события на фронте на цену валюты

"Военный" и "внутриполитический" являются косвенными и отчасти "эмоциональными" факторами, которые с определенной периодичностью могут актуализироваться и "давить" на настроения граждан. Это проявляется главным образом в росте спроса на валюту на наличном рынке.

Вместе с тем, нужно понимать, что у регулятора достаточно рычагов, чтобы сбалансировать спрос и предложение, подчеркивает банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Каналу.

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Базовые факторы, влияющие на валютный рынок, чисто экономические: объем макрофина, развитие экономики, развитие экспорта и другие. Кроме того, не забываем о самом главном – это соотношение спроса и предложения.

Главный фактор курсообразования на наличном рынке

Банкир объясняет, что с момента действия режима "управляемой гибкости" на межбанке и отмены большинства валютных ограничений на наличном рынке именно соотношение спроса и предложения является главным курсообразующим фактором.

К тому же, и это крайне важно, чтобы немного "сбить" немотивированный ажиотаж: формирование курсов на наличном рынке базируется на курсе межбанка с добавлением комиссии финучреждений.

То есть, если будет достигнут баланс на межбанке (а именно это мы наблюдаем с начала действия режима "управляемой гибкости" благодаря валютным интервенциям), наличный рынок отреагирует на это мгновенно, ведь разница между курсами межбанка и наличного рынка в среднем не превышает 60 копеек,

– добавляет он.

Какой сейчас курс на наличном рынке

В банках покупка наличного доллара составляет в среднем 37,80 гривны, а продажа – 38,30 гривны.

покупка наличного доллара составляет в среднем 37,80 гривны, а продажа – 38,30 гривны. В обменниках – 37,53 гривны и 38,33 гривны соответственно.

– 37,53 гривны и 38,33 гривны соответственно. На черном рынке – 38 гривен и 38,13 гривны соответственно.

Чего ждать от куса доллара в конце февраля

По мнению банкира, на следующей неделе существенных изменений на рынке ожидать не стоит. Курсовые отметки то будут расти, то снижаться в пределах 30 – 50 копеек.