Состояние украинской энергосистемы: как энергетики борются с дефицитом электроэнергии

Вследствие массированных атак россиян, украинская система получила значительные повреждения. Было уничтожено около 80% объектов генерации.

Почему импортируют электроэнергию

Сегодня ночью Украина аварийно импортировала электроэнергию. Это позволило преодолеть дефицит в системе.

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Вчера, 23 мая, для преодоления дефицита в энергосистеме, по запросу Укрэнерго была активирована аварийная поставка электроэнергии в Украину с 09:00 до 24:00 из энергосистем Румынии, Польши, Словакии,

– сообщают представители Укрэнерго.

В частности с 02:00 до 07:00 сегодня Украина получала аварийную помощь из Польши и Румынии. Это позволило избежать массовых отключений.

Сколько электроэнергии импортируется

Количество импортируемой электроэнергии меняется в зависимости от потребностей украинцев на данный момент. С 1 декабря общая техническая возможность импорта из Европы в Украину и Молдову достигает 1 700 мегаватт в час.

В течение суток импорт осуществлялся из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 15 315 мегаватт в час, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 350 мегаватт в час,

– говорится в сообщении Укрэнерго.

Графики почасовых отключений будут действовать по всей Украине. Речь идет как о бытовых, так и промышленных потребителях. Объекты критической инфраструктуры будут иметь питание без ограничений.