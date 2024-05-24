Чому імпортують електроенергію

Сьогодні вночі Україна аварійно імпортувала електроенергію. Це дозволило подолати дефіцит у системі.

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Вчора, 23 травня, для подолання дефіциту в енергосистемі, на запит Укренерго було активовано аварійне постачання електроенергії в Україну з 09:00 до 24:00 з енергосистем Румунії, Польщі, Словаччини,

– повідомляють представники Укренерго.

Зокрема з 02:00 до 07:00 сьогодні Україна отримувала аварійну допомогу з Польщі та Румунії. Це дозволило уникнути масових відключень.

Скільки електроенергії імпортується

Кількість імпортованої електроенергії змінюється залежно від потреб українців на теперішній момент. З 1 грудня загальна технічна можливість імпорту з Європи в Україну та Молдову сягає 1 700 мегаватів в годину.

Протягом доби імпорт здійснювався з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 15 315 мегаватів в годину, з максимальною потужністю в окремі години до 1 350 мегаватів в годину,

– йдеться у повідомленні Укренерго.

Зверніть увагу! Графіки погодинних відключень діятимуть по всій Україні. Йдеться як про побутових, так і промислових споживачів. Об'єкти критичної інфраструктури матимуть живлення без обмежень.