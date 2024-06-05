Украина потеряла более 30 гигаватт мощностей: как это повлияет на энергосистему

Украинская энергосистема подверглась масштабным разрушениям. Убытки полученные в результате последних атак россиян превышают 1 миллиард долларов.

Какое количество мощностей потеряла Украина

За время полномасштабной войны, Россия уничтожила более половины мощностей Украины. За более чем 2 года объемы генерации упали до менее 20 гигаватт.

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До полномасштабного вторжения России, Украина имела мощности в размере около 55 гигаватт. Это один из крупнейших показателей Европы.

Когда уменьшится количество отключений

! Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова заявила , что только в результате последних атак уничтожено 9,2 гигаватта мощностей.

Недавно регулятор снова ввел почасовые отключения, чтобы разгрузить энергосистему. В некоторых случаях, свет отключают аварийно – то есть вне графика. Чаще всего так происходит из-за атаки врага на энергетическое предприятие.

Несмотря на ожидания украинцев, эксперты отмечают, что отключения продолжатся как минимум до конца войны. Вероятно, они будут и после окончания боевых действий.

В частности, эксперт Владимир Омельченко в комментарии 24 Каналу объяснил, что количество отключений напрямую зависит от загруженности энергосистемы и продолжительности ремонта энергетических предприятий. Нужно понимать, что восстановить прежние мощности сейчас невозможно. По словам Омельченко, нынешней задачей энергетиков является обеспечение потребностей населения и стабилизация работы внутри оборонного комплекса.