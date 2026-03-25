Некоторым украинцам отменили коммунальные: Рада приняла закон о разрушенном жилье

В среду, 25 марта, Верховная Рада приняла в целом законопроект №13155. Он регулирует вопросы начисления жилищно-коммунальных услуг в случаях, когда жилье повреждено или уничтожено в результате российской вооруженной агрессии.

Кому отменили начисление коммуналки?

Новые правила будут действовать в течение военного положения и еще год после его прекращения. Детали сообщила пресс-служба парламента парламента.

Смотрите также Платить за газ нужно по-новому: важная информация для потребителей

По словам нардепа Павла Фролова, "за" проголосовало 308 парламентариев. Закон вводит действенные социальные гарантии пострадавшим украинцам, ведь больше не нужно платить за услуги, которые они фактически не получают.

Во-первых, для уничтоженного жилья начисления прекращают с даты его разрушения. Если же объект признали непригодным для проживания или таким, что представляет угрозу для жизни и здоровья, плату не будут взимать на период ремонта или восстановления.

Во-вторых, если речь идет об ОСМД, решение об освобождении от уплаты жилищных услуг принимают собрание совладельцев.

В-третьих, упорядочен механизм фиксации убытков, нанесенных владельцам недвижимости в результате российской вооруженной агрессии, что должно стать важным элементом для дальнейших программ восстановления и компенсации, говорится в документе.

Важно! Обследование будут проводить комиссии при органах местной власти. Они в течение 30 рабочих дней с даты разрушения или повреждения будут направлять сообщение о результатах владельцу, ОСМД, Пенсионному фонду и поставщикам услуг.

По словам Фролова, Кабмин также планирует разработать механизм реструктуризации долгов, возникших после 24 февраля 2022 года. В то же время запрещено принудительное их взыскание за период временной оккупации до их отдельной верификации.

Кому пересчитали коммунальные накануне?