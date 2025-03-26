Рост цен просрочки кредитов: американцы уже "затягивают пояса"

Потребители в США начинают сокращать расходы из-за высоких цен и неблагоприятных экономических прогнозов. Они уменьшают покупки и все больше накапливают долги.

Американцы начали накапливать больше долгов

На фоне сложной финансовой ситуации американцы все больше накапливают долгов, в частности, растет количество просроченных платежей за автокредиты, кредитные карты и ипотечные кредиты, передает 24 Канал со ссылкой Reuters.

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По словам Макса Акслера, главного кредитного директора Synchrony, сокращение расходов свидетельствует о том, что финансово стабильные американцы готовятся к возможному ухудшению ситуации. Однако большинство из них продолжает выполнять свои кредитные обязательства.

Объемы покупок в отрасли снизились, поскольку потребители всех групп доходов стали более обдуманно подходить к расходам,

– считает Акслер.

Сокращение расходов домохозяйств может привести к росту просроченных платежей и более осторожного подхода к кредитам. Заемщики будут брать меньшие суммы, что будет влиять на доходы банков.

В феврале рост кредитования замедлился на 5 – 12%, по сравнению с прошлым годом, по данным аналитика HSBC Сола Мартинеса.

По словам главного экономиста VantageScore Рикарда Бандебо, впервые за пять лет в кредитных отчетах могут появиться просроченные задолженности по федеральным студенческим кредитам, что может поставить многих потребителей в сложное финансовое положение.

Потребительские настроения в США тоже резко упали

Как отмечает агентство, потребительские настроения в США упали до почти 2,5-летнего минимума в марте из-за резкого роста инфляционных ожиданий. Некоторые экономисты предупреждают, что большие пошлины президента Дональда Трампа могут вызвать повышение цен и замедлить рост многих секторов экономики.

Более того, беспокойство относительно высоких цен привело к росту долгосрочных инфляционных ожиданий потребителей до уровней, которых не было с начала 1993 года. Ритейлеры, включая Target и Walmart, заявили, что покупатели осторожны в своих расходах, ждут распродажи или делают выбор в пользу более дешевых товаров.

Интересно! Президент Федерального резерва Филадельфии Патрик Харкер предостерег, что экономика США может столкнуться с проблемами, поскольку потребительский сектор проявляет признаки напряжения, а уровень доверия потребителей снижается.