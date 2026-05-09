Минимальные пенсии в Украине пересчитали: кто получит в мае повышенные выплаты
- Минимальные пенсии для ликвидаторов Чернобыльской катастрофы с инвалидностью для ликвидаторов Чернобыльской катастрофы с инвалидностью в 2026 году определяются на основе средней заработной платы за предыдущий год, а не прожиточного минимума.
- После перерасчета минимальные выплаты для ликвидаторов составляют 20 653,55 гривны для I группы инвалидности, 16 522,84 гривны для II группы, и 12 392,13 гривны для III группы, включая надбавки и другие доплаты.
После пересмотра социальных стандартов в Украине обновили минимальные пенсионные выплаты. Однако перерасчет коснулся лишь части пенсионеров, а суммы повышения зависят от ряда условий и категории получателя.
Кому пересчитали минимальные пенсии?
В марте 2026 года в Украине в очередной раз пересчитали минимальные пенсионные выплаты для ликвидаторов аварии на Чернобыльская катастрофа, которые имеют инвалидность, связанную с последствиями катастрофы. В отличие от большинства пенсионеров, для этой категории граждан действует отдельный механизм начисления, который существенно отличается от стандартной модели пенсионного обеспечения, отмечает Пенсионный фонд.
Ключевая особенность заключается в том, что такие пенсии привязаны не к прожиточному минимуму, а к средней заработной плате в Украине за предыдущий год. Именно поэтому выплаты автоматически пересматриваются ежегодно с 1 марта после обновления показателя средней зарплаты, с которой уплачивались страховые взносы.
Фактически это одна из немногих моделей в пенсионной системе Украины, где размер выплат напрямую реагирует на изменения экономических показателей.
Справочно! Для большинства пенсионеров рост выплат часто ограничивается прожиточным минимумом или механизмом индексации, который не всегда компенсирует инфляцию.
В случае чернобыльских пенсий связь со средней зарплатой позволяет поддерживать значительно более высокий уровень выплат.
Как определяется размер пенсии чернобыльцев?
В соответствии с закону №1584-ІХ, минимальный размер пенсии для ликвидаторов определяется в зависимости от группы инвалидности. Для лиц с инвалидностью I группы гарантируется 100% средней зарплаты, которая учитывается для исчисления пенсии за предыдущий год. Для II группы предусмотрено 80%, а для III группы только 60%.
После перерасчета в 2026 году минимальные выплаты для ликвидаторов аварии на ЧАЭС составляют:
- 20 653,55 гривны для I группы инвалидности;
- 16 522,84 гривны для II группы;
- и 12 392,13 гривны для III группы.
Для украинской пенсионной системы это довольно высокие суммы, особенно на фоне средней пенсии по стране.
В то же время важно понимать, что речь идет не только о "чистой" пенсии. В общий размер выплат включаются надбавки, индексация, компенсации, дополнительные пенсии и другие доплаты.
Интересно! Единственным исключением остается пенсия за особые заслуги перед Украиной, которая не учитывается при определении гарантированного минимума.
Как рассчитывается пенсия чернобыльца в 2026 году?
Отдельный нюанс касается новых пенсионных назначений. В Пенсионном фонде Украины уточняют, что для граждан, которые в 2026 году впервые обращаются за пенсией и имеют право на расчет из пятикратного размера минимальной зарплаты, применяется коэффициент 2,09334. Именно он влияет на финальную сумму выплат.
В более широком контексте эта ситуация демонстрирует важную особенность украинской пенсионной системы: разные категории пенсионеров фактически живут в разных моделях начисления. И если для большинства выплаты жестко ограничены возможностями бюджета и прожиточным минимумом, то для отдельных групп государство продолжает использовать специальные механизмы социальной защиты.
Увеличили ли пенсии другим пенсионерам?
В 2026 году государство повысило минимальные пенсионные гарантии для семей погибших и пропавших без вести военнослужащих. Теперь гарантированный минимальный размер выплат составляет 12 810 гривен на одного человека, что примерно на 5 100 гривен больше по сравнению с предыдущим уровнем.
Отдельно в 2026 году для таких выплат провели и ежегодную индексацию. Это связано с общим пересмотром пенсионных и социальных гарантий на фоне роста средней зарплаты и инфляции. Фактически государство постепенно усиливает финансовую поддержку семей военных, потерявших кормильца из-за войны.
Вместе с тем порядок оформления выплат зависит от статуса военнослужащего до момента гибели или пропажи без вести. Именно от этого определяются механизм назначения пенсии, перечень документов и категория социального обеспечения семьи.