Повышение пенсии уже в апреле: у кого второй раз за год увеличатся выплаты
Уже в апреле должно состояться второе за год повышение пенсий для некоторых категорий украинцев. Также в этот период запланирован автоматический перерасчет выплат для пенсионеров, которые продолжают работать.
У кого выплаты вырастут
Поэтому, уже второй раз вырастут пенсии украинцев, которые старше 65 лет и имеют полный страховой стаж. Дело в том, что в январе минимальная заработная плата выросла до 7 100 гривен, но первое повышение пенсии произошло только в марте – до 2 840 гривен.
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В свою очередь, уже в апреле минимальная заработная плата снова поднимется – до 8 000 гривен, а пенсия соответственно вырастет во второй раз – до 3 200 гривен. То есть, благодаря этому двойному повышению размер выплат 65-летним гражданам вырастет на 520 гривен.Напомним! Размер пенсионной выплаты указанной категории лиц должен составлять не менее 40% от минимальной зарплаты.
Более того, в апреле также состоится автоматический перерасчет пенсий для 654 тысяч работающих пенсионеров (с учетом их обновленного страхового стажа).
Какой размер полного страхового стажа?По состоянию на 1 января 2024 года размер полного стажа для получения указанной пенсии составляет: 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.
На какие услуги пенсионеры имеют льготы
Среди услуг, на которые пенсионеры могут получать льготы, есть:
- Право на субсидию
Чтобы получить льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, пенсионерам следует обратиться в социальные службы и предоставить соответствующее заявление и декларацию о доходах.
- Льгота 100% на оплату коммунальных услуг
Полная скидка на оплату ЖКУ, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа предоставляется пенсионерам, проживающих в сельской местности и ранее работали по определенным специальностям: педагогические работники, медицинские и фармацевтические работники, специалисты по защите растений, работники музеев, библиотек, работники государственных и коммунальных учреждений культуры, учебных заведений сферы культуры.
- Право на бесплатный проезд
Это право предоставляется при наличии соответствующего пенсионного удостоверения на весь общественный наземный транспорт. Исключение – такси. Кроме того, пенсионеры могут бесплатно пользоваться железнодорожным транспортом пригородного сообщения, независимо от места жительства.
- Право на юридическую помощь
Пенсионерам предоставляется льгота на получение юридической помощи. Она покрывает услугу как целиком, так и частично. Также пенсионерам обеспечивается защита, представительство их интересов в судах, государственных органах, органах местного самоуправления, а также составление процессуальных документов.