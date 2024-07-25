Плюс 6 тысяч гривен к пенсии: кто получил повышенные выплаты: кто получил повышенные выплаты
25 июля 2024, 13:29Читати новину українською
Некоторые пенсионеры получили на несколько тысяч гривен, по данным ПФУ. Речь идет о выплатах лиц определенной профессии.
Кому подняли пенсию
Средняя пенсия судей выросла почти на 6 000 гривен за первые полгода 2024 года – до 105,6 тысячи гривен в месяц.
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Поэтому получается, что пенсии судей сейчас в десятки раз превышают выплаты украинцев.Напомним! С 1 июля этого года, средняя пенсия украинцев составляет 5 816,62 гривны. Несмотря на это 6,33 миллиона пенсионеров получают выплаты менее 5 тысяч гривен.
Около 61,7% пенсионеров получают меньше прожиточного минимума.
Фактический прожиточный минимум составляет:
- для взрослого с учетом обязательных платежей – 9 170,4 гривны;
- на ребенка до 6 лет – 6 341,21 гривны;
- на ребенка от 6 лет – 7 925,62 гривны.