Пенсии в Украине выросли на 4 тысячи гривен: кто получит в августе больше денег

Некоторые украинцы получили существенное повышение пенсий благодаря индексации, но не все пенсионеры почувствовали это. Кому именно были значительно пересчитаны выплаты, читайте дальше.

У кого пенсия выросла на 4 тысячи гривен

С начала года пенсии судей выросли на 4 037 гривен, и теперь достигают 103 874 гривен. И это при том, что в Украине максимальная пенсия ограничена 10 прожиточными минимумами и соответственно сейчас составляет 23 610 гривен. Впрочем, это ограничение не касается судей.

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У остальных украинцев средняя пенсия выросла с 5 300 до 5 700 гривен с начала года. Однако уровень выплат значительно варьируется в зависимости от региона: в Киеве пенсионеры получают в среднем 7 848 гривен, тогда как в Тернопольской области эта сумма составляет лишь 4 399 гривен.