У кого пенсія зросла на 4 тисячі гривень

З початку року пенсії суддів зросли на 4 037 гривень, і тепер сягають 103 874 гривень. І це при тому, що в Україні максимальна пенсія обмежена 10 прожитковими мінімумами та відповідно наразі становить 23 610 гривень. Втім, це обмеження не стосується суддів.

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У решти українців середня пенсія зросла з 5 300 до 5 700 гривень з початку року. Однак рівень виплат значно варіюється залежно від регіону: у Києві пенсіонери отримують в середньому 7 848 гривень, тоді як у Тернопільській області ця сума складає лише 4 399 гривень.