Уже с 1 августа: увеличится ли пенсия по инвалидности

Изменения в пенсионном законодательстве или новые решения правительства могут повлиять на размер отдельных видов пенсий. Будет ли это касаться выплат по инвалидности уже с 1 августа – объясняем далее.

Повысятся ли пенсии по инвалидности с 1 августа?

С начала августа отдельного повышения пенсий по инвалидности не запланировано. По информации Пенсионного фонда, выплаты и в дальнейшем будут начисляться по действующим правилам, а их размер будет зависеть от группы инвалидности, страхового стажа и расчетного размера пенсии по возрасту.

Для лиц с инвалидностью I группы пенсия составляет 100% пенсии по возрасту, для II группы – 90%, а для III группы – всего 50%. В то же время окончательный размер выплаты определяется индивидуально, поэтому даже люди с одинаковой группой инвалидности могут получать разные суммы.

Почему с 1 августа не будет перерасчета?

Оснований для массового пересмотра пенсионных выплат в этом месяце нет. В частности, с 1 августа не изменяются прожиточный минимум и другие государственные социальные стандарты, от которых зависит размер отдельных пенсионных выплат.

В то же время это не означает, что пенсия по инвалидности вообще не может измениться. В отдельных случаях ее размер пересматривают индивидуально, например: после изменения группы инвалидности, приобретения дополнительного страхового стажа или проведения общегосударственной индексации или перерасчета.

Как определяется размер пенсии?

При расчете пенсии учитывается не только страховой стаж, который человек уже успел накопить. Законодательство также позволяет включить в него период со дня установления инвалидности до достижения 60-летнего возраста.

Именно поэтому окончательная сумма пенсии зависит не только от группы инвалидности, но и от индивидуальных показателей каждого человека, в частности от продолжительности страхового стажа и заработка, с которого уплачивались страховые взносы.

Какие правила действуют для военнослужащих?

Военнослужащим пенсии по инвалидности назначаются по отдельным нормам. Их размер определяется в процентах от денежного довольствия, а также в зависимости от причины установления инвалидности и других условий, предусмотренных законодательством.

Ранее мы также писали о том, изменятся ли с 1 августа пенсии по возрасту и на какие надбавки могут рассчитывать отдельные категории украинских пенсионеров.