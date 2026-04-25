Пенсию повысят почти 4 тысячи гривен: названы категории, которые получат прибавку

В Украине пересмотрели подходы к определению пенсионных выплат для отдельных категорий граждан. Минимальные надбавки повышены, что обеспечит более ощутимый рост фактических сумм для части пенсионеров.

У кого вырастут пенсии уже в мае?

Пенсии для части украинцев вырастут почти на 4 тысячи гривен. Повышение касается семей погибших и пропавших без вести военных, именно для них государство пересмотрело минимальные гарантии выплаты, сообщает Минсоцполитики.

Право на пенсию в связи с потерей кормильца имеют семьи, если военный погиб во время службы, умер не позднее чем через три месяца после увольнения или позже вследствие ранения, контузии или заболевания, полученных при исполнении обязанностей.

Обратите внимание! Эти гарантии также распространяются на семьи военных, пропавших без вести - они приравниваются к семьям погибших.

Получателями таких выплат могут быть:

дети до 18 лет (или до 23 лет, если учатся на дневной форме);

нетрудоспособные родители, муж или жена, которые потеряли основной источник дохода;

члены семей военных-пенсионеров, если кормилец умер во время получения пенсии или в течение пяти лет после ее прекращения.

При этом, наиболее заметный рост произошел для семей, где выплаты получают двое и более человек: плюс 3 920 гривен, до 10 020 гривен на каждого. Для нетрудоспособных членов семьи повышение еще больше – на 5 100 гривен, и теперь минимальная выплата составляет 12 810 гривен на человека (до этого она составляла 7 800 гривен).

Обратите внимание! Перерасчет осуществляется автоматически без дополнительных обращений в Пенсионный фонд. В дальнейшем эти выплаты будут подлежать ежегодной индексации.

Как распределяется выплата и как ее оформить?

Базово размер пенсии привязан к денежному обеспечению погибшего: 70% получают родители или один из супругов. Вместе с этим налогичный процент на детей: один ребенок – 70%, а если детей двое и более – по 50% на каждого.

Для оформления пенсии нужно обратиться или через подразделение, где служил военный, или в сервисный центр Пенсионного фонда в зависимости от того, была ли ему назначена пенсия при жизни, сообщает Министерство по делам ветеранов.

Среди основных документов следует иметь:

паспорт;

идентификационный код;

свидетельство о смерти;

подтверждение родственных связей;

а также документы о нетрудоспособности или учебе.

Что известно о ежегодной индексации пенсий?