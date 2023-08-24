Индексация пенсий в 2024 году: произойдет ли увеличение пенсий в Украине

При введении военного положения правительство отметило, что это прямое основание для переноса индексаций пенсий до конца боевых действий. Однако в Минсоцполитики заявили, что увеличение социальных выплат в 2024 году возможно.

Будет ли повышение пенсий в 2024 году

Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, в бюджет Украины в 2024 году включена индексация пенсионных выплат. То есть увеличение пенсий, вероятно, произойдет.

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