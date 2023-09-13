Новая надбавка для пенсионеров: как получить повышенную пенсию
Источник:ПФУ
У украинских пенсионеров есть несколько видов надбавок. Некоторые выплаты начисляются автоматически, за другими следует обратиться в индивидуальном порядке в ПФУ.
Какую надбавку ввели для украинцев
Украинцы, получившие сверхурочный стаж, имеют право получить компенсацию за каждый дополнительный год. Об этом рассказала представительница ПФУ – Лариса Дикая, сообщает 24 Канал.
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По состоянию на данный момент, стаж считается сверхурочным, если он превышает 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин. Дикая объяснила, как высчитывается надбавка.
За каждый полный год страхового стажа более 35 лет мужчинам и 30 годам женщинам пенсия по возрасту увеличивается на 1% размера пенсии, но не более чем на 1% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.
Прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, сейчас – 2 093 гривен. Соответственно максимум доплаты за год составляет 20,93 гривны.Заметьте! Сверхурочный стаж начинает начисляться после окончания трудовой деятельности.
Какие еще есть надбавки для украинских пенсионеров
- По возрасту
Такая ежемесячная выплата начисляется автоматически.
- 300 гривен получают пенсионеры в возрасте от 70 до 74 лет;
- 496 гривен – от 75 до 79 лет;
- 570 гривен – от 80 лет.
Прибавка прибавляется в месяц, когда пенсионер достигает указанного возраста.
- При особых обстоятельствах
800 гривен к пенсии можно добавить в индивидуальном порядке, обратившись в ПФУ. Кому предоставляют следующие выплаты:
- гражданам, живущим в одиночестве и не имеющим трудоспособных близких родственников;
- лицам от 80 лет, имеющим ухудшенное состояние здоровья;
- тем, кто нуждается в особом уходе.
Для утверждения этих выплат необходимы документальные подтверждения об особых нуждах.
- За содержание детей
Если пенсионер содержит ребенка до 18 лет, он имеет право на ежемесячную надбавку в размере – 150 гривен. Для оформления этой выплаты обратитесь в ПФУ и предоставьте документы, удостоверяющие проживание несовершеннолетнего лица с вами.