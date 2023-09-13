Новая надбавка для пенсионеров: как получить повышенную пенсию

13 сентября 2023, 18:00
Читати новину українською

Источник:

ПФУ

У украинских пенсионеров есть несколько видов надбавок. Некоторые выплаты начисляются автоматически, за другими следует обратиться в индивидуальном порядке в ПФУ.

Какую надбавку ввели для украинцев

Украинцы, получившие сверхурочный стаж, имеют право получить компенсацию за каждый дополнительный год. Об этом рассказала представительница ПФУ – Лариса Дикая, сообщает 24 Канал.

Читайте также Проблемы для Минфина: почему крепкая гривна не радует

По состоянию на данный момент, стаж считается сверхурочным, если он превышает 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин. Дикая объяснила, как высчитывается надбавка.

 

Лариса Дикая

Заместитель начальника ГУ Пенсионного фонда Украины в Винницкой области

За каждый полный год страхового стажа более 35 лет мужчинам и 30 годам женщинам пенсия по возрасту увеличивается на 1% размера пенсии, но не более чем на 1% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

Прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, сейчас – 2 093 гривен. Соответственно максимум доплаты за год составляет 20,93 гривны.

Заметьте! Сверхурочный стаж начинает начисляться после окончания трудовой деятельности.

Какие еще есть надбавки для украинских пенсионеров

  • По возрасту

Такая ежемесячная выплата начисляется автоматически.

  • 300 гривен получают пенсионеры в возрасте от 70 до 74 лет;
  • 496 гривен – от 75 до 79 лет;
  • 570 гривен – от 80 лет.

Прибавка прибавляется в месяц, когда пенсионер достигает указанного возраста.

  • При особых обстоятельствах

800 гривен к пенсии можно добавить в индивидуальном порядке, обратившись в ПФУ. Кому предоставляют следующие выплаты:

  • гражданам, живущим в одиночестве и не имеющим трудоспособных близких родственников;
  • лицам от 80 лет, имеющим ухудшенное состояние здоровья;
  • тем, кто нуждается в особом уходе.

Для утверждения этих выплат необходимы документальные подтверждения об особых нуждах.

  • За содержание детей

Если пенсионер содержит ребенка до 18 лет, он имеет право на ежемесячную надбавку в размере – 150 гривен. Для оформления этой выплаты обратитесь в ПФУ и предоставьте документы, удостоверяющие проживание несовершеннолетнего лица с вами.

Автор: Анастасія Зорик