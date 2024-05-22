Рост пенсий в июне: чего ожидать работающим пенсионерам

Пенсионеры, которые продолжают работать, несмотря на выход на пенсию, имеют право на специальную надбавку. Эта доплата предоставляется за вновь приобретенный стаж.

Как изменятся выплаты работающих лиц

Вследствие апрельского перерасчета, вырастут выплаты работающих пенсионеров. Надбавка за новоприобретенный стаж будет начислена уже в июне, из-за того, что отчеты об уплате ЕСВ подаются до 10 мая.

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Пенсии автоматически пересчитают пенсионерам, которые после назначения/предыдущего перерасчета пенсии продолжали работать и на 1 марта 2024 года приобрели 24 месяца страхового стажа или которые отработали менее 24 месяцев, но после назначения или предыдущего перерасчета пенсии прошло два года,

– сообщает ПФУ.

Кроме того, под перерасчет могут попасть и выплаты пенсионеров, вышедших на заслуженный отдых за выслугу лет. Дополнительным условием для этого является приобретение лицом пенсионного возраста.

У кого вырастут пенсии на почти 600 гривен

Сейчас украинцы могут выйти на пенсию в 60, 63 или 65 лет. Все зависит от количества приобретенного стажа.

Пенсионеры старше 80 лет, которые имеют пенсию менее 10 340,35 гривны получат надбавку по возрасту в размере 570 гривен. Возрастная доплата предоставляется с момента, когда лицо достигает 70 лет.

Эта надбавка со временем растет. Сейчас ее размер таков:

пенсионеры от 70 до 74 лет включительно получают 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен.

Надбавка по возрасту автоматически добавляется к пенсии в месяц, когда пенсионер достигает указанного возраста.