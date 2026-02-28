Работа помешает повышению пенсии: что ждет работающих пенсионеров

Март традиционно становится месяцем массового перерасчета пенсий, ведь именно тогда государство пересматривает размеры выплат для большинства получателей, состоящих на учете в Пенсионном фонде. Однако для тех, кто после выхода на пенсию не прекратил работать, механизм повышения имеет свои нюансы.

Лишает ли работа индексации пенсии?

Работа не лишает права на повышение пенсии, но может отсрочить его. Именно это главное, что стоит знать работающим пенсионерам накануне индексации 2026 года, объяснили в Пенсионном фонде.

Факт официальной занятости не блокирует перерасчет. В то же время для этой категории применяется другой алгоритм начисления. Повышение зависит от того, когда в государственном реестре появятся полные и актуальные данные о страховом стаже и уплаченных взносах.

Поскольку работодатели подают отчетность с определенным временным лагом, информация о доходах и взносах попадает в систему не сразу. Поэтому индексация для работающих пенсионеров обычно отображается позже, чем для тех, кто не работает. На практике речь идет о перерасчете с апреля, а не с марта.

Важно! Задержка не означает потери средств. После обновления данных повышение применяется в полном объеме в соответствии с законодательной формулой.

Повысят ли пенсию, если пенсионер прекратит работать?

Если же пенсионер прекращает работу, новый статус учитывается после поступления информации в реестр. Это может повлиять на дальнейший порядок начисления и сроки получения увеличенных выплат.

Справочно: Пенсионные выплаты могут быть приостановлены, если получатель не проинформирует органы Пенсионного фонда о факте трудоустройства. В случае выявления такого обстоятельства фонд проводит корректировку размера пенсии в соответствии со статусом лица, а суммы, полученные без надлежащих оснований, подлежат возмещению.

Во избежание технических задержек, специалисты Фонда советуют проверять собственные данные в электронных сервисах Пенсионного фонда, в частности страховой стаж, размер зарплаты и дату увольнения. К тому же, неточности в отчетности могут непосредственно повлиять на скорость перерасчета.

Что стоит знать о мартовской индексации пенсий?