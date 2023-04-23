Когда пенсионерам ждать следующее повышение пенсий

В марте проиндексировали на 19,7% выплаты неработающим пенсионерам. А вот работающим правительством повысило выплаты с 1 апреля и запланировало еще одно с 1 июня.

Повышение пенсий с 1 апреля

Работающие пенсионеры, которым повысили выплаты с 1 апреля, получат выплаты по-новому только в июне. Однако это будут сразу выплаты за три месяца.

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В Пенсионном Фонде объяснили, что это произойдет из-за того, что данные об уплаченных взносах из заработных плат в текущем году поступают с опозданием. Апрельское повышение касалось около 600 тысяч украинцев.

Кого касалось повышения с 1 апреля

Работающий пенсионер имеет не менее 35 лет стажа и имел выплату не менее 7 000 гривен.

Работающие пенсионеры на 1 марта получили право на перерасчет, получив 24 месяца стажа.

С момента назначения пенсии или предварительного перерасчета исполнилось два года.

Индексация с 1 июля

Перерасчет был индивидуален и автоматически, дополнительно обращаться никуда не нужно.

Еще одна индексация пенсий состоится в этом году с 1 июля. Повышение будет касаться специальных пенсий. Высшие на 19,7% выплаты получат ученые, государственные служащие, работники органов местного самоуправления.