Вопрос пенсий является удивительно важным для многих украинцев. Несмотря на нынешнюю индексацию, многие люди интересуются, будет ли еще повышение пенсионных выплат до конца 2025 года.

Повысят ли пенсии в 2025 году?

Однако такие изменения маловероятны, пишет 24 Канал со ссылкой на заместителя министра социальной политики Дарью Марчак.

Читайте также Пенсии украинцев могут вырасти: Верховный Суд принял важное решение

Во-первых, основной момент – это то, что у нас индексация предусмотрена законом,

– отметила Марчак.

В законе говорится о том, что перерасчет пенсий проводится ежегодно в марте. И с нормативной законодательной точки зрения не предусмотрено проведение нескольких индексаций в течение года.

Однако, согласно словам министерки, в ведомстве будут смотреть на финансовое состояние. И если оно именно по страховым средствам будет позволять делать какие-то дополнительные шаги поддержки, то их будут инициировать.

Конечно, что это вопрос поддержки со стороны правительства,

– добавила Дарья Марчак.

В то же время Марчак напомнила, что в Украине есть обязательства государственного бюджета, которые касаются в основном специальных пенсионных систем. Эти специальные пенсионные системы – так называемые дополнительные пенсионные права. Их в разные годы своими с помощью изменений в законодательство предлагал парламент.

Вот такие пенсионные системы финансируются за счет средств государственного бюджета,

– отметила министр.

Важно! Из государственного бюджета, вряд ли будет возможность делать дополнительные повышения в этом году.