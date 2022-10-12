В правительстве рассказали, будет ли повышение пенсии в 2023 году и от чего это будет зависеть

Несмотря на полномасштабную войну, в 2022 году в Украине было осуществлено плановое повышение пенсий по возрасту. В бюджет на 2023 год на выплаты заложили около 800 миллионов гривен.

На пенсии выделили более 25% этих денег. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал замминистра социальной политики Виталий Музыченко, сообщает 24 канал.

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Увеличатся ли пенсии в 2023 году

Всего в бюджет на 2023 год заложили 223 миллиона гривен на выплату пенсий. Повышение социальных стандартов на следующий год составит 5,4%. По словам Музыченко, это, конечно, очень мало, однако именно столько наше государство может себе позволить.

Бюджет на следующий год формируется в ситуации, которую мы понимаем. Если будут изменения на фронте, в военном плане, в социально-экономическом плане, то, конечно, в приоритет мы заложим дальнейший рост доходов населения.

– добавил заместитель министра.

Он отметил, что повышение пенсий в 2022 году запланировано еще в 2021. Оно происходит в два этапа:

с 1 октября,

с 1 декабря 2022 года.

Первоначально в бюджет на 2023 год заложили финансирование армии. Однако, по словам Музыченко, при первой возможности, которая появится в случае успехов на фронте, возможно повышение соцвыплат.

"К сожалению, на следующий год мы говорим о том, что это будет бюджет, предусматривающий полноценное и в первую очередь финансирование армии, безопасности и обороны – это приоритет номер один. Но приоритет номер два – это все-таки социальные выплаты", – подытожил чиновник.